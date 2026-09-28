Đã quy tập được 666 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 28/9, theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh, các lực lượng đã tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại rãnh 2 Khu A, Công viên Lê Thị Riêng. Đồng thời, lực lượng làm nhiệm vụ cũng đã xử lý hơn 300m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B.

Các lực lượng đã tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh đã huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Kết quả trong ngày 28/9, tại rãnh 2 Khu A, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập được 01 bộ hài cốt liệt sĩ.

Từ ngày 23/6 đến hết ngày 28/9/2026, tại Công viên Lê Thị Riêng, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 666 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 299 bộ có di vật. Cụ thể, 633 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 bộ hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể (2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B).