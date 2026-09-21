Đã quy tập được 664 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều ngày 21/9, theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh, các lực lượng đã tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng (TP. Hồ Chí Minh).

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 500 m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu A. Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh đã huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Kết quả trong ngày 21/9, tại rãnh số 2, Khu A, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập thêm được 1 bộ hài cốt liệt sĩ.

Lũy kế từ ngày 23/6/2026 đến hết ngày 21/9/2026, tại Công viên Lê Thị Riêng, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 664 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 298 bộ có di vật.

Cụ thể, 631 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 bộ hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể (2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B).