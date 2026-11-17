Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, trong ngày 17/11, các lực lượng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Khu B, Công viên Lê Thị Riêng tiếp tục được mở rộng phạm vi tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Để bảo đảm tiến độ thi công, Bộ Tư lệnh thành phố đã huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải loại 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất. Trong ngày 17/11, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 620m³ đất, qua đó phát hiện và quy tập thêm 8 bộ hài cốt liệt sĩ (trong đó có 2 bộ kèm theo di vật).

Riêng trong ngày 17/11, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện và quy tập thêm 8 bộ hài cốt liệt sĩ...

Như vậy, tính tổng từ ngày 23/6 đến hết ngày 17/11, tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng là 1.026 bộ (với 373 bộ có di vật). Trong số này, có 993 hài cốt liệt sĩ được quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ được phát hiện tại 8 vị trí mộ tập thể (gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B).

Tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng đến nay là 1.026 bộ (với 373 bộ có di vật).

Hiện nay, công tác tìm kiếm, quy tập vẫn đang được cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh khẩn trương triển khai với tinh thần trách nhiệm cao nhất, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.