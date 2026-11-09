Trong ngày 9/11, các lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 620m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Bộ Tư lệnh thành phố đã huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải loại 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất.

Các lực lượng tiếp tục xử lý khối lượng lớn đất với hơn 620m³, mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B.

Trong ngày, lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập thêm 6 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 2 bộ kèm theo di vật.

Tính đến hết ngày 9/11, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng đã được triển khai qua 2 đợt. Đợt 2 (từ ngày 15/10 đến ngày 9/11) các lực lượng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B, đã phát hiện và quy tập được 274 bộ hài cốt liệt sĩ đơn, trong đó có 64 bộ có di vật kèm theo.

Tính tổng cho đến nay đã quy tập được 1.005 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Như vậy, tính tổng từ ngày 23/6 đến hết ngày 9/11, các lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập được tổng cộng 1.005 hài cốt liệt sĩ (371 bộ có di vật) tại Công viên Lê Thị Riêng. Trong số này, có 972 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại 8 vị trí mộ tập thể (gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B).