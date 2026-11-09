Đã quy tập được 1.005 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Theo báo cáo mới nhất của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, ngày 9-11, các lực lượng chức năng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển và xử lý hơn 620m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B.

Kết quả riêng trong ngày 9-11, đã phát hiện, quy tập thêm 6 bộ hài cốt liệt sĩ trong đó có 2 bộ kèm theo di vật.

Lũy kế đợt 2 (từ ngày 15-10 đến ngày 9-11), Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM đã phát hiện, tìm kiếm và quy tập được 274 bộ hài cốt liệt sĩ đơn (có 64 bộ có di vật kèm theo).

TP.HCM dự kiến hoàn tất đợt tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng và tổ chức Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ đợt 2 trong tháng 11

Như vậy, từ ngày 23-6-2026 đến hết ngày 9-11-2026, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 1.005 hài cốt liệt sĩ (371 bộ có di vật) tại Công viên Lê Thị Riêng. Trong đó, 972 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

TP.HCM dự kiến hoàn tất đợt tìm kiếm tại công viên Lê Thị Riêng và tổ chức Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ đợt 2 trong tháng 11-2026.