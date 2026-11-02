Đã quy tập 891 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Các lực lượng tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Theo Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, ngày 2/11, các lực lượng tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện thêm 12 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 2 bộ có di vật kèm theo.

Các lực lượng đã xử lý hơn 620 m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm. Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải loại 3,5 tấn phục vụ đào, vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Tính từ ngày 23/6 đến hết ngày 2/11, tổng số hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập tại công viên là 891, trong đó có 335 bộ có di vật. Kết quả gồm 858 hài cốt được quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể, với 2 vị trí thuộc Khu A, 6 vị trí thuộc Khu B.

Máy móc hỗ trợ đào, vận chuyển đất, phục vụ mở rộng phạm vi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Công tác tìm kiếm được triển khai qua hai đợt. Đợt một, các lực lượng quy tập 731 hài cốt liệt sĩ, đã tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh ngày 14/10.

Đợt hai bắt đầu từ ngày 15/10, tập trung mở rộng tìm kiếm tại Khu B. Đến hết ngày 2/11, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 160 bộ hài cốt riêng lẻ, trong đó có 28 bộ có di vật kèm theo.

Cùng với công tác tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố đang triển khai giai đoạn hai Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ năm 2027.

Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, Phó Ban Chỉ đạo 515 Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết các đơn vị đã tăng cường tiếp nhận, xử lý thông tin, rà soát địa bàn và xây dựng cơ sở dữ liệu liệt sĩ, mộ liệt sĩ; đồng thời kiện toàn lực lượng, bảo đảm kinh phí, trang bị, phương tiện thực hiện chiến dịch.

Theo kết quả sơ kết giai đoạn một, Thành phố đã hoàn thành công tác lấy mẫu tại 18 nghĩa trang liệt sĩ; vận chuyển 7.113 mẫu sinh phẩm hài cốt ra Hà Nội phục vụ giám định ADN. Các đơn vị tiếp tục phối hợp thu nhận mẫu thân nhân, chuẩn bị đối khớp thông tin để xác định danh tính.

Các chiến sĩ tìm kiếm di vật cùng hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Ngoài ra, Công an Thành phố cũng đã thu nhận 1.843 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ, dự kiến triển khai đợt hai trong tháng 11 để thu nhận mẫu của hơn 5.000 trường hợp. Công việc này bổ sung nguồn dữ liệu phục vụ đối chiếu với mẫu hài cốt.

Trong giai đoạn tiếp theo, Thành phố tăng cường tìm kiếm nhân chứng, vận động người dân cung cấp thông tin về các địa điểm nghi vấn. Các cơ quan, địa phương phối hợp xác minh, bổ sung hồ sơ, khoanh vùng tìm kiếm và nâng cao chất lượng dữ liệu, gắn nhiệm vụ quy tập với xác định danh tính, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ.

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