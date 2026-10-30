Đã quy tập 872 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

TP Hồ Chí Minh đã quy tập được 872 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Theo thông tin cập nhật từ Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, ngày 30/10, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ cùng các lực lượng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 600 m³ đất, mở rộng phạm vi tìm kiếm và phát hiện, quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ.

Để bảo đảm tiến độ, Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải loại 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất. Các phương tiện hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ xử lý khối lượng đất lớn tại khu vực đang triển khai tìm kiếm, tiếp tục mở rộng phạm vi quy tập theo nhiệm vụ được giao.

Lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng, TP Hồ Chí Minh.

Tính từ ngày 15/10 đến hết ngày 30/10, trong đợt tìm kiếm thứ hai, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 141 hài cốt liệt sĩ riêng lẻ. Trong số này, 26 hài cốt có di vật kèm theo. Kết quả quy tập thêm 10 hài cốt trong ngày 30/10 tiếp tục bổ sung vào số hài cốt được tìm thấy tại Khu B trong đợt này.

Trước đó, trong đợt thứ nhất, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập 731 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Thành phố đã tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định. Sau đợt này, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục tìm kiếm tại Khu B, mở rộng phạm vi để quy tập hài cốt liệt sĩ còn nằm lại.

Tính từ ngày 23/6 đến hết ngày 30/10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 872 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Trong đó, 333 hài cốt có di vật kèm theo. Tổng số hài cốt được quy tập qua hai đợt thể hiện kết quả của quá trình tìm kiếm liên tục tại các khu vực trong công viên.

Cán bộ, chiến sĩ Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh thực hiện nhiệm vụ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Theo báo cáo, 839 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ; 33 hài cốt được tìm thấy tại 8 vị trí mộ tập thể. Các vị trí mộ tập thể phân bố ở cả hai khu vực, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B. Hiện các lực lượng tiếp tục tập trung thực hiện nhiệm vụ tại Khu B.

Đại diện Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng đang tiếp tục được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao. Việc huy động phương tiện đào, vận chuyển đất nhằm bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ, đồng thời phục vụ mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B.

Mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy là kết quả của sự kiên trì và trách nhiệm của các lực lượng làm nhiệm vụ. Công tác tìm kiếm, quy tập tiếp tục thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.