Theo Ban Chỉ đạo tỉnh Tây Ninh về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, những ngày qua, các đơn vị tiếp tục bám địa bàn, triển khai tìm kiếm tại nhiều khu vực được xác định có thông tin về mộ liệt sĩ.

Trong tổng số 86 hài cốt liệt sĩ đã quy tập, Đội K70 (Cục Chính trị, Quân khu 7) tìm thấy 33 hài cốt tại các tỉnh Kampong Cham và T’bong Khmum.

Đội K71 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh) quy tập 26 hài cốt, chủ yếu tại tỉnh Banteay Meanchey, cùng các địa bàn Oddar Meanchey và Siem Reap. Trong khi đó, Đội K73 quy tập 27 hài cốt, chủ yếu tại tỉnh Pailin.

Đến nay, ba đội K đã quy tập 86 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia.

Riêng từ ngày 21 - 26/9, ba đội K quy tập thêm 29 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, Đội K70 tìm thấy 18 hài cốt tại tỉnh T’bong Khmum; Đội K71 quy tập 8 hài cốt tại tỉnh Banteay Meanchey; Đội K73 tìm thấy 3 hài cốt tại tỉnh Pailin.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các đơn vị tiếp tục chú trọng nắm địa bàn, xác minh nguồn tin, phối hợp với chính quyền, lực lượng chức năng và nhân dân Campuchia để mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Các Đội K phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong mùa khô 2026-2027.

Công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn đang tiếp tục.

Trước đó, vào sáng 4/9, tại Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh, Quân khu 7 tổ chức Lễ xuất quân tiễn các đội K sang làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Vương quốc Campuchia.

Mùa khô 2026-2027 được triển khai trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027), do đó, các Đội K đặt tinh thần tập trung cao độ, triển khai nhiệm vụ khoa học, quyết liệt, kiên trì và giữ vững niềm tin, quyết tâm hoàn thành kế hoạch tìm kiếm 185 nguồn tin liên quan đến 761 mộ liệt sĩ; đồng thời phấn đấu mỗi đội tìm kiếm, quy tập 100 hài cốt liệt sĩ.