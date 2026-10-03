Đã quy tập 713 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Lũy kế từ ngày 23-6 đến hết ngày 3-10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 713 bộ hài cốt liệt sĩ và nhiều di vật kèm theo tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng.

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 550m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B. Bộ tư lệnh Thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Dưới đây là một số hình ảnh lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ:

Lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.