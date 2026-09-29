Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 400m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu B; phát hiện, quy tập thêm 6 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 1 bộ có di vật.

Để bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ, Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh huy động 3 máy xúc, 1 xe ben và 2 xe tải phục vụ đào, vận chuyển đất. Quá trình tìm kiếm, quy tập được tiến hành khẩn trương, chặt chẽ, thận trọng.

Đội K74 (Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh) thực hiện nhiệm vụ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Lũy kế từ ngày 23-6 đến hết ngày 29-9, các lực lượng đã quy tập 672 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, trong đó 299 bộ có di vật.

Trong tổng số hài cốt liệt sĩ được quy tập, có 639 bộ được phát hiện riêng lẻ và 33 bộ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí ở khu A và 6 vị trí ở khu B.