Đã quy tập 665 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Lực lượng tham gia tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Theo Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, ngày 25/9, các lực lượng tiếp tục triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng; đồng thời mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu A.

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 200 m³ đất. Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ đào, vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ tìm kiếm.

Các thiết bị máy móc vận chuyển đất phục vụ công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Kết quả, tại Khu B, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện, quy tập 1 bộ hài cốt liệt sĩ cùng 1 di vật kèm theo.

Lũy kế từ ngày 23/6 đến hết ngày 25/9/2026, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 665 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 299 bộ có di vật. Có 632 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 bộ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Khu B.

Thông tin từ Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, Ban Chỉ đạo 515 TP Hồ Chí Minh sẽ phối hợp với Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 báo cáo Thường trực Thành ủy, UBND TP Hồ Chí Minh và Ban Chỉ đạo 515 quốc gia để tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu và an táng các hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng. Dự kiến, các nghi lễ được tổ chức vào đầu tháng 10/2026.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung nhấn mạnh, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là hai nhiệm vụ có mối quan hệ chặt chẽ. Tìm kiếm, quy tập mới là bước đầu; mục tiêu quan trọng tiếp theo là xác định danh tính, đưa các liệt sĩ trở về với gia đình và đồng đội.

Để thực hiện nhiệm vụ này, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh đã tham mưu Ban Chỉ đạo 515 Thành phố thành lập ban nghiên cứu chuyên sâu, với sự tham gia của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhân chứng từng chiến đấu tại chiến trường Sài Gòn năm 1968, đại diện ban liên lạc các đơn vị và lực lượng Biệt động Sài Gòn.

Ban nghiên cứu sẽ tập trung khai thác, đối chiếu các nguồn tư liệu, thông tin lịch sử và lời kể của nhân chứng, qua đó phục vụ công tác xác định danh tính các hài cốt liệt sĩ được quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng.