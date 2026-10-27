Dã quỳ bung nở, thu hút du khách đến Đà Lạt

Video: Dã quỳ bung nở, níu chân du khách ở Đà Lạt. Thực hiện: ĐOÀN KIÊN

Ghi nhận tại sân bay Cam Ly (cũ), phường Cam Ly – Đà Lạt, từng nhóm du khách dừng chân, bị cuốn hút bởi vô số chùm hoa dã quỳ khoe sắc dưới ánh nắng cao nguyên. Dã quỳ chinh phục người dân và du khách bằng vẻ đẹp mộc mạc, hoang sơ.

Du khách hoà vào khung cảnh thơ mộng với hoa dã quỳ tại phường Cam Ly - Đà Lạt. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Tương tự, tại các cung đường đèo Tà Nung, Mimosa, dọc tuyến đường cao tốc Liên Khương – Prenn (cửa ngõ phía nam Đà Lạt) hay các thung lũng An Sơn, đường vành đai Đà Lạt, hồ Tuyền Lâm… hoa dã quỳ mọc thành từng cụm đua sắc. Những bông hoa dại mọc tự nhiên bên đường, trong thung lũng và giữa những rừng thông, tạo nên cảnh quan đặc trưng của cao nguyên.

>>Hình ảnh hoa dã quỳ khoe sắc tại Đà Lạt:

Những cánh hoa dã quỳ dưới nắng. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Đi giữa mùa hoa. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Vạt hoa dã quỳ bên cao tốc Liên Khương - Prenn. Ảnh: SANG DL

Hoa mọc theo từng vạt bên cung đường vành đai Đà Lạt. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Du khách hòa mình vào thiên nhiên. Ảnh: SANG DL

Biệt thự ẩn hiện sau vạt hoa dã quỳ tại Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Những bông hoa dại vươn mình trên những cung đường. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Hoa dã quỳ mọc dưới thung lũng ở Đà Lạt. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Cung đường hoa dã quỳ thu hút du khách trong sân bay Cam Ly (cũ). Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Vẻ đẹp tự nhiên giữa cao nguyên. Ảnh: SANG DL

Vẻ đẹp mộc mạc, hoang sơ của hoa dã quỳ thu hút du khách. Ảnh: ĐOÀN KIÊN