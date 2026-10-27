Đa Phước giới thiệu công nghệ xử lý rác, hướng đến phát điện từ chất thải tại Greco 2026

Đồng thời, doanh nghiệp đang hoàn thiện thủ tục cho dự án nhà máy đốt rác phát điện công suất dự kiến 60 MW.

Ngày 26/10, Không gian giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tăng trưởng xanh lần thứ 4 (GRECO 2026) khai mạc tại TP.HCM với chủ đề “Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới”. Sự kiện quy tụ gần 70 tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước, giới thiệu các giải pháp công nghệ và mô hình sản xuất bền vững, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2026 do UBND TP.HCM chủ trì tổ chức.

Ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM (thứ 5 bên trái qua) cùng một số lãnh đạo của thành phố thăm quan gian hàng của VWS tại sự kiện "Không gian giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tăng trưởng xanh lần thứ 4" (GRECO 2026)

Tại khu vực trưng bày, VWS giới thiệu mô hình xử lý chất thải tại Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước thông qua sa bàn và video công nghệ. Khách tham quan có thể tìm hiểu các công đoạn từ tiếp nhận rác, xử lý nước rỉ rác đến thu hồi khí phát điện và sản xuất phân compost.

Các hình ảnh trực quan giúp người dân hiểu rõ hơn về quy trình xử lý chất thải và khả năng tận dụng nguồn tài nguyên từ rác. Một số khách tham quan bày tỏ sự quan tâm đến giải pháp thu hồi khí phát sinh trong quá trình phân hủy chất thải để tạo ra năng lượng.

Đông đảo người dân thăm quan mô hình xử lý rác của VWS tại đường Nguyễn Huệ (TP.HCM)

Chị Nguyễn Thị Minh Anh, ngụ phường Vườn Lài, cho biết trước đây chị nghĩ rác sau thu gom chủ yếu được đưa đi chôn lấp. Qua mô hình trưng bày, chị hiểu thêm về các công đoạn xử lý, tái chế và tận dụng chất thải để tạo năng lượng.

Trong khi đó, anh Trần Quốc Bảo, 47 tuổi, nhân viên văn phòng, quan tâm đến giải pháp thu hồi khí phát điện. Theo anh, việc tận dụng nguồn khí phát sinh từ rác cho thấy chất thải có thể tạo ra giá trị nếu được xử lý bằng công nghệ phù hợp.

Được thành lập từ năm 2005, Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước hiện tiếp nhận và xử lý gần 5.000 tấn rác sinh hoạt mỗi ngày. Trong nhiều năm qua, cơ sở áp dụng phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh, kết hợp hệ thống chống thấm và thu gom, xử lý nước rỉ rác nhằm hạn chế nguy cơ tác động đến môi trường.

Nước rỉ rác được xử lý qua các công đoạn sinh học, lọc màng và thẩm thấu ngược. Sau khi đạt tiêu chuẩn kiểm định, nước được tuần hoàn sử dụng cho một số hoạt động nội bộ như rửa đường, vệ sinh xe vận chuyển, kiểm soát bụi và tưới cây.

Trước áp lực gia tăng chất thải cùng quá trình đô thị hóa, VWS định hướng phát triển mô hình xử lý theo hướng tuần hoàn hơn, tăng cường thu hồi vật liệu có khả năng tái chế, xử lý chất thải hữu cơ và tận dụng khí phát sinh để tạo năng lượng.

Một trong những kế hoạch đáng chú ý là dự án nhà máy đốt rác phát điện với công suất dự kiến 60 MW, khả năng xử lý khoảng 3.000 tấn rác mỗi ngày và tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 500 triệu USD. Theo thông tin từ doanh nghiệp, dự án đang trong quá trình lập phương án và hoàn thiện thủ tục, định hướng sử dụng công nghệ xử lý và kiểm soát khí thải tiên tiến từ các quốc gia thuộc khối G7 và G8.

Ông Kevin Moore, Giám đốc điều hành VWS, cho biết doanh nghiệp muốn từng bước thay đổi phương thức xử lý chất thải, giảm sự phụ thuộc vào chôn lấp và tăng khả năng thu hồi năng lượng.

“Thay vì chủ yếu chôn lấp, chúng tôi muốn phát triển cơ sở đốt rác phát điện với hiệu suất cao, giúp giảm lượng rác đưa vào bãi chôn lấp, đồng thời tạo ra điện năng mà không cần sử dụng thêm diện tích đất cho việc chôn lấp”, ông Kevin Moore chia sẻ.

Theo lãnh đạo VWS, doanh nghiệp hướng đến xây dựng trung tâm chuyển đổi rác thải thành năng lượng, kết nối đồng bộ với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) để cung cấp điện lên lưới điện quốc gia.

Về quy mô dự kiến, ông Kevin Moore cho biết nhà máy có công suất khoảng 60 MW, với sản lượng điện được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu sử dụng của hàng chục nghìn hộ gia đình. Theo ước tính của VWS, mỗi MW điện có thể đáp ứng nhu cầu của khoảng 700-1.000 hộ gia đình.

Nếu được triển khai, dự án sẽ hướng đến hai mục tiêu chính: giảm lượng chất thải phải chôn lấp và tận dụng rác làm nguồn đầu vào để sản xuất điện. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế còn phụ thuộc vào quá trình hoàn thiện thủ tục, triển khai dự án và các điều kiện vận hành sau này.

Thông qua GRECO 2026, VWS giới thiệu những giải pháp đang áp dụng tại Đa Phước cùng định hướng đầu tư trong thời gian tới, góp phần giúp cộng đồng tiếp cận rõ hơn với công nghệ xử lý chất thải và các phương án thu hồi năng lượng.

Đoàn Bộ Nội vụ cùng các sở ngành đến thăm và làm việc với VWS

Trước đó, vào ngày 25/10, VWS cũng vinh dự đón tiếp Đoàn công tác số II của Bộ Nội vụ cùng đại diện các Bộ, Sở ngành TPHCM và lãnh đạo địa phương đến khảo sát thực tế tại Khu liên hợp Xử lý chất thải Đa Phước. Là doanh nghiệp trọng điểm trên địa bàn, VWS được chính quyền xã Hưng Long tin tưởng lựa chọn tham quan trong lộ trình đánh giá các địa phương của Đoàn công tác Bộ Nội vụ, phục vụ đề án dự kiến thành lập các phường thuộc TPHCM.