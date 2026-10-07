Đa Phúc tạo động lực phát triển từ quản trị hiệu quả và phát triển hạ tầng

Đổi mới quản trị, tạo nền tảng phát triển

Đa Phúc là xã mới được hình thành trên cơ sở sáp nhập 7 xã trước đây của huyện Sóc Sơn (gồm: Tân Hung, Bắc Phú, Xuân Giang, Việt Long, Đức Hoà, Xuân Thu và Kim Lũ), có diện tích tự nhiên 55,32km2, dân số hơn 85.000 người với trên 20.000 hộ dân. Từ ngày 1/7/2026, địa phương hoàn thành việc sắp xếp từ 33 thôn xuống còn 19 thôn, từng bước kiện toàn tổ chức, ổn định hoạt động của bộ máy chính quyền và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Bà Hoàng Thị Hà, Phó Chủ tịch UBND xã Đa Phúc cho biết: “Địa phương đang chuyển từ cách quản lý hành chính đơn thuần sang quản trị theo mục tiêu, tiến độ và sản phẩm. Thực hiện phương châm “6 rõ”, tăng kiểm tra thực địa và ứng dụng công nghệ số vào điều hành. Mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và tạo môi trường thuận lợi cho phát triển”.

Xã Đa Phúc đã chính thức ra mắt mô hình “Tuyến phố 4.0 - Thanh toán không dùng tiền mặt” và “Chợ số 4.0”

Những chuyển biến trong cải cách hành chính là một trong những kết quả nổi bật của Đa Phúc. Trong năm đầu vận hành mô hình mới, xã đã tiếp nhận 26.112 hồ sơ thủ tục hành chính, tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt trên 99%. Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đạt 96,74%. Tỷ lệ số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết đạt 98,9%. Việc 100% cán bộ, công chức sử dụng chữ ký số đã góp phần nâng cao hiệu quả xử lý công việc, giảm thời gian giải quyết thủ tục và tăng tính minh bạch trong hoạt động công vụ.

Mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với việc giải quyết thủ tục hành chính tại xã Đa Phúc (Hà Nội) đạt 96,74%

Trong phát triển kinh tế - xã hội, Đa Phúc đặt mục tiêu năm 2026 phấn đấu tăng trưởng từ 10% trở lên, cao hơn chỉ tiêu được giao là 9,4%. Để hiện thực hóa mục tiêu này, địa phương tập trung vào 5 nhóm động lực gồm hoàn thiện quy hoạch; chuẩn bị các dự án kích hoạt tăng trưởng; quản trị theo mục tiêu và KPI; hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, tài sản công, hộ kinh doanh; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính.

Công tác quy hoạch được xác định là nền tảng để định hình không gian phát triển dài hạn. Đa Phúc đã chủ động cung cấp thông tin, tham gia ý kiến phục vụ lập Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm. Quy hoạch chung của xã cơ bản hoàn thiện hồ sơ và đang tổ chức lấy ý kiến. Địa phương đồng thời triển khai 24 đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, làm cơ sở bố trí hạ tầng, thu hút nguồn lực và tổ chức không gian phát triển phù hợp.

Phát huy lợi thế, tạo dư địa tăng trưởng mới

Cùng với quy hoạch và cải cách hành chính, Đa Phúc đang từng bước chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, ứng dụng khoa học công nghệ và khai thác tốt hơn các tiềm năng sẵn có.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, toàn xã hiện có 19 vùng VietGAP, 2 vùng chuyển đổi hữu cơ, 2 vùng sản xuất hữu cơ và 4 vùng liên kết ứng dụng công nghệ cao. Cùng với đó 100% sản xuất nông nghiệp áp dụng cơ giới hóa trong khâu làm đất, gặt lúa, có khoảng trên 500ha bà con đã áp dụng máy cấy, gieo sạ và khoảng 700ha ứng dụng thiết bị bay không người lái trong bảo vệ thực vật. Đây là những bước đi nhằm giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng nông sản và từng bước hình thành nền nông nghiệp hiện đại, thích ứng với yêu cầu thị trường.

Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong bảo vệ thực vật

Cùng với đó, thương mại, dịch vụ và du lịch cũng đang được xác định là những động lực tăng trưởng mới. Trên địa bàn xã Đa Phúc hiện có 3.560 hộ kinh doanh, 366 doanh nghiệp nhỏ và vừa, 36 hợp tác xã cùng 21 sản phẩm OCOP 3 sao. Đáng chú ý, chương trình “Du lịch xanh Đa Phúc - River Camping” trong đầu năm 2026 đã thu hút hơn 15.000 lượt người. Kết quả này cho thấy dư địa phát triển du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp và các sản phẩm trải nghiệm văn hóa tại địa phương còn khá lớn.

Chương trình “Du lịch xanh Đa Phúc - River Camping” trong đầu năm 2026 đã thu hút hơn 15.000 lượt người

Bên cạnh phát triển kinh tế, xã cũng chú trọng đầu tư cho các lĩnh vực văn hóa - xã hội. Toàn địa bàn có 20/21 trường đạt chuẩn quốc gia. Trong 8 tháng đầu năm 2026, các cơ sở y tế xã đã thực hiện 28.751 lượt khám bệnh. Công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm tiếp tục được quan tâm, với 1.268 lao động được giải quyết việc làm mới. Đặc biệt, Đa Phúc có 92 di tích, trong đó có 6 di tích cấp Quốc gia, tạo nguồn lực để địa phương phát triển du lịch văn hóa gắn với giáo dục truyền thống.

Cũng theo bà Hoàng Thị Hà, định hướng phát triển của Đa Phúc không chỉ dựa vào một lĩnh vực mà cần khai thác đồng bộ các lợi thế về vị trí, đất đai, hạ tầng, nguồn nhân lực và các giá trị văn hóa. Địa phương hướng tới phát triển thương mại - dịch vụ, logistics, công nghiệp sạch, công nghệ cao, nông nghiệp chất lượng cao, giáo dục - đào tạo và du lịch sinh thái, văn hóa theo hướng bổ trợ lẫn nhau.

Đẩy nhanh đầu tư hạ tầng

Đầu tư công và phát triển hạ tầng đang là một trong những nhiệm vụ được Đa Phúc tập trung nguồn lực. Trong năm 2026, Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã theo dõi khối lượng công việc lớn, gồm hơn 120 dự án đầu tư công, 27 dự án vốn sự nghiệp, Quy hoạch chung xã, 24 đồ án quy hoạch chi tiết và 5 phương án tuyến giao thông. Tổng kế hoạch vốn được giao trên 1.012 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư công là 925,144 tỷ đồng.

Đầu tư công và phát triển hạ tầng đang là một trong những nhiệm vụ được Đa Phúc tập trung nguồn lực

Đến hết ngày 31/8/2026, tổng giá trị giải ngân đạt 674,259 tỷ đồng; riêng vốn đầu tư công đạt 612,799 tỷ đồng, tương đương 66,24% kế hoạch. Xã đặt mục tiêu đến hết tháng 9/2026 nâng tỷ lệ giải ngân lên khoảng 83,5% và phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch vốn năm 2026.

Cùng với nguồn vốn ngân sách, địa phương đang khai thác nguồn lực từ đất đai. Năm 2026, có 6 dự án đủ điều kiện đấu giá quyền sử dụng đất, dự kiến thu khoảng 434 tỷ đồng. Đến nay, xã đã tổ chức thành công 3 phiên đấu giá, giá trị trúng đấu giá trên 133,6 tỷ đồng, thực thu về Kho bạc trên 118 tỷ đồng. Đây là nguồn lực quan trọng để tiếp tục đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng.

Một số công trình có tính chất động lực đang được tập trung triển khai như tuyến đường nối Quốc lộ 3 với Vành đai phía Đông khu đô thị vệ tinh Sóc Sơn; dự án cải tạo, nâng cấp đê Tả Cà Lồ, đê Hữu Cầu; các tuyến giao thông và thoát nước khu vực Xuân Giang - Việt Long; nâng cấp Trường THPT Xuân Giang cùng các công trình trường học, y tế trên địa bàn.

Tuy nhiên, song hành với đầu tư công, giải phóng mặt bằng vẫn là một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất. Trong năm 2026, xã triển khai giải phóng mặt bằng 11 dự án, tổng diện tích phải thu hồi khoảng 89,9ha, liên quan đến 2.738 thửa đất. Đến ngày 7/9/2026, địa phương đã hoàn thành giải phóng mặt bằng khoảng 32,83ha, tương đương 1.291 thửa, với tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ đã chi trả gần 60 tỷ đồng.

Đặc biệt, một số dự án trên địa bàn đạt tỷ lệ giải phóng mặt bằng khá cao, như tuyến Bắc Vọng - Tăng Long trên 98%, Đồng Kép trên 80% và tuyến trục chính Xuân Giang gần 80%.

Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND và UBND xã Đa Phúc trực tiếp kiểm tra tiến độ các công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn

Khó khăn lớn nhất của Đa Phúc xuất phát từ đặc thù địa bàn được hình thành từ nhiều đơn vị hành chính cũ (7 xã), hồ sơ đất đai trải qua nhiều thời kỳ chưa đồng bộ, dẫn đến quá trình xác minh nguồn gốc, quy chủ và xây dựng phương án bồi thường cần nhiều thời gian.

Bà Hoàng Thị Hà nhấn mạnh: “Giải phóng mặt bằng phải bảo đảm cả tiến độ, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và kỷ cương pháp luật. Đối với những trường hợp còn vướng mắc, địa phương kiên trì tuyên truyền, vận động, đối thoại trực tiếp, bảo đảm người dân được tiếp cận đầy đủ thông tin và chính sách bồi thường, hỗ trợ”.

Nhằm thúc đẩy giải phóng mặt bằng, Đa Phúc tiếp tục đề cao trách nhiệm người đứng đầu, duy trì giao ban thường xuyên để kiểm điểm tiến độ từng dự án, từng khu vực giải phóng mặt bằng. Đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động và đối thoại trực tiếp với người dân theo tinh thần “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

“Đa Phúc định hướng “Phát triển nhanh nhưng phải xanh, bền vững và an toàn”. Chúng tôi mong muốn phát huy lợi thế cửa ngõ Đông Bắc Thủ đô, kết nối Hà Nội với Bắc Ninh và vùng kinh tế phía Bắc, từng bước hình thành các động lực tăng trưởng mới. Quan trọng hơn, mục tiêu hướng tới là xây dựng một chính quyền hoạt động hiệu quả hơn, hạ tầng đồng bộ hơn và chất lượng sống của người dân ngày càng được nâng lên”, bà Hoàng Thị Hà chia sẻ.

Với định hướng đó, Đa Phúc đang từng bước chuyển từ ổn định bộ máy sang nâng cao hiệu quả quản trị, từ khai thác nguồn lực sẵn có sang tạo dựng các động lực tăng trưởng mới. Đây được xem là nền tảng để địa phương phát triển đồng bộ kinh tế - xã hội, hoàn thiện hạ tầng và xây dựng không gian phát triển bền vững trong những năm tới.