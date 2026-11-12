Đa Phúc tăng tốc xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng

Từ nguồn lực hữu hạn, Hà Nội đang tạo ra những giá trị kinh tế vượt kỳ vọng. Thu ngân sách từ đất đã cán mốc 112.268 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm, trong khi các quỹ đất trọng điểm được kỳ vọng mang lại 1,5 triệu tỷ đồng trong tương lai. Những con số ấn tượng này khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của đất đai trong việc tạo nguồn lực cho đầu tư hạ tầng, chỉnh trang đô thị và phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.