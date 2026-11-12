Đa Phúc tăng tốc xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng
Vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tồn tại kéo dài không chỉ gây khó khăn cho công tác quản lý mà còn ảnh hưởng đến quy hoạch, sử dụng tài nguyên đất và kỷ cương tại địa phương. Trước yêu cầu của thành phố Hà Nội về tăng cường quản lý, xử lý dứt điểm các vi phạm, xã Đa Phúc đang tập trung rà soát, xây dựng lộ trình và đẩy nhanh tiến độ xử lý. Đáng chú ý, nhiều chủ cơ sở đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, tự giác tháo dỡ công trình vi phạm.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/da-phuc-tang-toc-xu-ly-vi-pham-dat-dai-trat-tu-xay-dung-246261112155039425.htm