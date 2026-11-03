Đa Phúc (Hà Nội): Khơi sức dân, mở lối phát triển

Trụ sở UBND xã Đa Phúc, Hà Nội. (Ảnh: Trương Hiếu)

Từ chủ trương phát triển hạ tầng đến những hành động thiết thực của người dân, phong trào hiến đất mở đường ở Đa Phúc đang tạo sức lan tỏa tích cực. Sự chung sức, đồng lòng giữa cấp ủy, chính quyền và Nhân dân không chỉ góp phần cải thiện hệ thống giao thông mà còn mở ra những cơ hội phát triển mới cho địa phương.

Đồng thuận từ những mét đất hiến tặng

Sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đa Phúc xác định phát triển hạ tầng giao thông là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cấp thiết. Bởi thực tế, nhiều tuyến đường trên địa bàn còn nhỏ hẹp, xuống cấp, chưa đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương hàng hóa và phục vụ sản xuất, đồng thời ảnh hưởng đến khả năng thu hút đầu tư của địa phương.

Với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, xã Đa Phúc đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, cấp ủy và cán bộ thôn trong tuyên truyền, vận động Nhân dân hiến đất mở đường. Trong đó, Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã tích cực phối hợp với các thôn tạo mặt bằng triển khai 11 dự án cải tạo, nâng cấp hạ tầng trên địa bàn.

Tiêu biểu như: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường liên thôn kết hợp giao thông nội đồng nối thôn Xuân Dương - thôn Chùa - thôn Trung; Sửa chữa tuyến đường liên thôn kết nối thôn Phú Tàng - Bắc Vọng - Yên Tàng; Cải tạo, nâng cấp tuyến đường liên thôn kết hợp giao thông nội đồng nối thôn Lai Cách - Bắc Vọng; Cải tạo, nâng cấp tuyến đường liên thôn kết nối thôn Xuân Lai - Thu Thủy,...

Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường liên thôn kết hợp giao thông nội đồng nối thôn Lai Cách – Bắc Vọng, xã Đa Phúc, Hà Nội. (Ảnh: Trương Hiếu)

Đáng ghi nhận, chủ trương mở rộng giao thông đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo người dân. Nhiều gia đình tự nguyện hiến đất, tháo dỡ cổng, tường rào và công trình phụ trợ, góp phần tạo mặt bằng cho các dự án, với mong muốn những tuyến đường mới sẽ mang lại thuận lợi trong đi lại, sản xuất và sinh hoạt.

Ông Trần Văn Quyến, thôn Phú Tàng, xã Đa Phúc (Hà Nội) chia sẻ với phóng viên Báo Công lý. Ảnh: Trương Hiếu

Là một trong những người dân tham gia hiến đất, ông Trần Văn Quyến, thôn Phú Tàng, chia sẻ: “Đất đai là tài sản quý của gia đình, nhưng đường sá được mở rộng thì cả cộng đồng đều hưởng lợi. Vì vậy, gia đình tôi sẵn sàng hiến đất, mong tuyến đường sớm hoàn thành để bà con đi lại thuận tiện hơn”.

Lấy sức dân làm nền tảng phát triển

Điểm nổi bật trong cách làm của xã Đa Phúc là phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân, thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch trong quá trình triển khai các dự án. Công tác tuyên truyền, vận động được chú trọng, giúp người dân hiểu rõ lợi ích lâu dài và chủ động chung tay thực hiện.

Dự án cải tạo, nâng cấp đường từ ngã 3 thôn Bắc Vọng xã Bắc Phú đi thôn Tăng Long xã Việt Long (nay thuộc xã Đa Phúc, Hà Nội). (Ảnh: Trương Hiếu)

Hiệu quả được thể hiện rõ tại các dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường Lai Cách - Bắc Vọng và tuyến đường từ ngã ba thôn Bắc Vọng đến thôn Tăng Long. Tại đây, 100% hộ dân có đất, tài sản trong phạm vi dự án đã đồng thuận hiến đất, tự giác tháo dỡ cổng, tường rào, thu dọn cây cối, hoa màu và bàn giao mặt bằng sạch, tạo điều kiện thi công đúng tiến độ.

Dẫu vậy, quá trình triển khai vẫn còn những khó khăn khi một số hộ dân phải thu hẹp diện tích đất ở, tháo dỡ công trình kiên cố, phát sinh chi phí và ảnh hưởng đến sinh hoạt. Trước thực tế đó, địa phương tiếp tục chú trọng đối thoại, lắng nghe, chia sẻ để tháo gỡ vướng mắc, tạo sự đồng thuận bền vững.

Cũng tự nguyện hiến đất làm đường, ông Hoàng Văn Sản, thôn Phú Tàng, bày tỏ: “Việc nhường đất, tháo dỡ công trình ít nhiều ảnh hưởng đến sinh hoạt gia đình. Nhưng nghĩ đến lợi ích lâu dài, nhất là việc đi lại của con cháu sau này, chúng tôi đồng tình, ủng hộ chủ trương của địa phương”.

Ông Hoàng Văn Sản, thôn Phú Tàng, xã Đa Phúc (Hà Nội) đồng thuận hiến đất, tháo dỡ công trình vì lợi ích lâu dài của cộng đồng. (Ảnh: Trương Hiếu)

Từ những mét đất được tự nguyện hiến tặng, Đa Phúc đang từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông, mở rộng không gian phát triển, tạo tiền đề thu hút đầu tư và thúc đẩy kinh tế - xã hội. Quan trọng hơn, phong trào hiến đất mở đường còn góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền, lan tỏa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm vì cộng đồng.

Những tuyến đường được mở rộng hôm nay không chỉ kết nối các thôn, xóm mà còn mở ra cơ hội phát triển mới, tạo nền tảng để Đa Phúc xây dựng diện mạo nông thôn ngày càng văn minh, hiện đại, đóng góp vào sự phát triển chung của Thủ đô Hà Nội.