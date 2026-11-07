Đã phát hiện 999 bộ hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng

Lực lượng chức năng phát hiện, quy tập thêm 19 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng trong ngày 7/11.

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, ngày 7/11, các lực lượng tiếp tục triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu B, Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng).

Để mở rộng phạm vi tìm kiếm và bảo đảm tiến độ, các lực lượng đã xử lý hơn 620 m3 đất, huy động 3 máy cuốc, một xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất. Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập thêm 19 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 5 bộ có di vật kèm theo.

Theo Bộ Tư lệnh TP.HCM, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng được triển khai qua hai đợt.

Trong đợt đầu tiên, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định. Đợt hai bắt đầu từ ngày 15/10, tập trung mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu B. Tính đến hết ngày 7/11, lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập thêm 268 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 62 bộ có di vật kèm theo.

Như vậy, tính từ ngày 23/6 đến hết ngày 7/11, tổng cộng 999 hài cốt liệt sĩ đã được tìm thấy, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng, trong đó 369 bộ có di vật.

Trong số này, 966 hài cốt được phát hiện, quy tập riêng lẻ; 33 hài cốt còn lại được tìm thấy tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí ở khu A và 6 vị trí ở khu B. Hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng vẫn đang tiếp tục được triển khai.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng tiếp tục được triển khai.

Trước đó, ngày 4/11, UBND TP.HCM đã ban hành kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2 tại Công viên Lê Thị Riêng, dự kiến hoàn thành trong tháng 11. Hoạt động tập trung tại khu B và phía sau Nhà Truyền thống, triển khai theo hình thức cuốn chiếu, ưu tiên khu vực thuận lợi trước.

Lực lượng chức năng kết hợp đào thủ công với thiết bị chuyên dụng, radar xuyên đất để mở rộng phạm vi tìm kiếm. Các hài cốt được lấy mẫu phục vụ giám định ADN, xác định danh tính trước khi tổ chức truy điệu, an táng theo quy định.

Mai An