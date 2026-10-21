Đã phát hiện 800 hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng

Lực lượng chức năng phát hiện, quy tập thêm 11 hài cốt liệt sĩ trong ngày 21/10.

Ngày 21/10, theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM).

Lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 620 m3 đất, huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải loại 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất. Trong ngày, đội phát hiện, quy tập thêm 11 hài cốt liệt sĩ cùng 2 bộ di vật kèm theo.

Lũy kế ngày thực hiện Đợt 2 (15/10 đến 21/10), lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập được 69 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 17 bộ có di vật kèm theo. Trước đó trong Đợt 1, 731 bộ hài cốt liệt sĩ đã được phát hiện, quy tập và tổ chức an táng theo quy định.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục được triển khai tại Công viên Lê Thị Riêng.

Như vậy, lũy kế tổng từ ngày 23/6 đến hết ngày 21/10, các lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập được 800 hài cốt liệt sĩ (324 bộ có di vật) tại Công viên Lê Thị Riêng.

Trong đó, 767 hài cốt được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Theo Bộ Tư lệnh TP.HCM, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang tiếp tục được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Mai An