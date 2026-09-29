Đã phát hiện 672 hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng

Lực lượng làm nhiệm vụ xử lý hơn 400 m3 đất để mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B hôm 29/9.

Ngày 29/9, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM tiếp tục triển khai nhiệm vụ tại Khu B, Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng). Ba máy cuốc, một xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn được huy động để phục vụ đào, vận chuyển đất.

Theo báo cáo của lực lượng tìm kiếm, trong ngày, hơn 400 m3 đất được xử lý. Kết quả, đội phát hiện và quy tập thêm 6 bộ hài cốt liệt sĩ.

Từ ngày 23/6 đến hết 29/9, tổng số hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng là 672 bộ, trong đó 299 bộ có di vật. Cụ thể, 639 bộ được phát hiện, quy tập riêng lẻ; 33 bộ được tìm thấy tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí ở Khu A và 6 vị trí ở Khu B.

Đội K74 tiếp tục tìm kiếm, bất chấp cơn mưa ngày 25/9.

TP.HCM cũng đang chuẩn bị điều kiện tổ chức lễ truy điệu, an táng số hài cốt liệt sĩ được quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng.

Theo kế hoạch dự kiến, lễ truy điệu và an táng được tổ chức vào đầu tháng 10. Trước đó, ngày 18/9, lãnh đạo UBND TP.HCM cùng đơn vị liên quan đã khảo sát khu vực dự kiến tổ chức buổi lễ, rà soát phương án về nghi lễ, di chuyển hài cốt, hậu cần và kỹ thuật.

Đến ngày 24/9, lực lượng đã bắt đầu dựng rạp, cải tạo mặt bằng, vận chuyển hoa và thực hiện các hạng mục phục vụ lễ viếng, truy điệu và an táng.

Theo phương án được công bố trước đó, các quách hài cốt liệt sĩ sẽ được di chuyển về Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM tại phường Long Bình theo từng đợt, song song với quá trình tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng.

Hà Vi