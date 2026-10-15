Đã nộp thuế đất nhưng vẫn nhận thông báo, Thuế Hà Nội hướng dẫn cách xử lý

Theo Thuế thành phố Hà Nội, từ năm 2021 trở về trước, người dân khi mua bán, chuyển nhượng, thừa kế, cho tặng… nhà đất nộp hồ sơ tại Cơ quan Đăng ký đất đai, Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được luân chuyển đến UBND cấp xã để xác nhận chuyển Cơ quan Thuế quản lý thu.

Thực tế nhiều người dân chưa hoàn thành thủ tục này dẫn đến Cơ quan Thuế không có cơ sở điều chỉnh thông tin người nộp thuế khi lập bộ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp hàng năm.

Nhiều người dân phản ánh vẫn nhận được thông báo thuế với những thửa đất đã chuyển nhượng nhiều năm

Xuất phát từ thực trạng này, đồng thời thực hiện các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, từ năm 2022, Thuế thành phố Hà Nội đã phối hợp với Văn phòng đăng ký đất đai để thực hiện tiếp nhận tờ khai thuế Sử dụng đất phi nông nghiệp cùng với hồ sơ đăng ký biến động về đất đai đối với hộ gia đình cá nhân (mua bán, chuyển nhượng, thừa kế, cho tặng…), luân chuyển đến cơ quan thuế cùng với hồ sơ đất đai.

Bên cạnh đó, để đảm bảo thông tin người nộp thuế Sử dụng đất phi nông nghiệp được chính xác và đúng đối tượng nộp thuế, Thuế thành phố Hà Nội thường xuyên phối hợp với UBND cấp xã rà soát chuẩn hóa dữ liệu nộp loại thuế này. Đặc biệt Thuế thành phố Hà Nội đã và đang phối hợp nhận 02 đợt dữ liệu từ chiến dịch “Làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai” của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, làm cơ sở chuẩn hóa dữ liệu quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Về việc nhiều người nộp thuế vẫn nhận được thông báo thuế Sử dụng đất phi nông nghiệp dù đã hoàn tất nộp, Thuế Thành phố Hà Nội cho biết: Trong quá trình lập bộ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp hàng năm, ngay tại thời điểm hệ thống theo dõi thuế của cơ quan thuế hạch toán nghĩa vụ thuế phải nộp trong năm của người nộp thuế thì đồng thời ứng dụng eTax Mobile cũng hiển thị số thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp. Điều này dẫn đến khi người nộp thuế thực hiện nộp thuế qua eTax Mobile thì tại thời điểm ban hành thông báo sẽ hiển thị số thuế phải nộp còn 0 đồng.

Tuy nhiên, Cơ quan Thuế vẫn gửi thông báo nộp thuế đến người nộp thuế để thể hiện hệ thống quản lý Thuế đã ghi nhận số thuế đã nộp của Người nộp thuế và để người nộp thuế quản lý thông tin các điểm đất đã kê khai nộp thuế.

Do đó, cơ quan thuế khuyến nghị người nộp thuế đã chuyển nhượng bất động sản nhưng vẫn nhận được thông báo sử dụng đất phi nông nghiệp trên thửa đất/ căn hộ đã chuyển nhượng thì cần rà soát, kiểm tra thông tin, hồ sơ chuyển nhượng trong một số trường hợp sau.

Thứ nhất, trường hợp người nộp thuế nhận chuyển nhượng bất động sản, đã nộp hồ sơ đăng ký biến động đất đai tại cơ quan có thẩm quyền nhưng chưa kê khai tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cùng bộ hồ sơ đăng ký biến động đất đai, thì người nhận chuyển nhượng có trách nhiệm khai thuế, nộp thuế và thực hiện nghĩa vụ liên quan đối với thời gian thực tế sử dụng đất.

“Trong chu kỳ ổn định, hằng năm, người nộp thuế không phải kê khai lại thuế sử dụng đất phi nông nghiệp nếu không có sự thay đổi về người nộp thuế và các yếu tố dẫn đến thay đổi số thuế phải nộp” – Thuế thành phố Hà Nội cho hay.

Thứ hai, trường hợp người nộp thuế có phát sinh hoạt động nhận chuyển nhượng bất động sản đã kê khai cùng bộ hồ sơ đăng ký biến động đất đai thì rà soát lại hồ sơ và liên hệ với cơ quan thuế nơi có điểm đất để kiểm tra, xác minh thông tin làm cơ sở điều chỉnh thông tin người nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

“Để tiếp nhận và xử lý kịp thời thông tin phản ánh kiến nghị về số thuế phải nộp, tại ứng dụng eTax Mobile có chức năng “Gửi phản hồi” đối với mỗi khoản thuế phải nộp phát sinh trên hệ thống, Thuế thành phố Hà Nội đề nghị Người nộp thuế phản ánh tại chức năng trên hoặc liên hệ đến cơ quan Thuế, đơn vị ủy nhiệm thu của phường/xã để được hỗ trợ, hướng dẫn giải quyết kịp thời.