Đã nhận bàn giao mặt bằng gần 280ha phục vụ thi công Dự án Đường vành đai 4 - Thành phố Hồ Chí Minh

Thi công xây dựng đường gom, đường bên thuộc Dự án Thành phần 1, đường vành đai 4 - Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua xã Hưng Thịnh, thành phố Đồng Nai. Ảnh: CTV

Phần diện tích mặt bằng đã nhận bàn giao thuộc giai đoạn 1 của dự án với tổng diện tích cần thu hồi hơn 302ha, tỷ lệ bàn giao mặt bằng hiện đạt gần 93% tổng diện tích giai đoạn 1.

Để triển khai xây dựng đường vành đai 4 - Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn, thành phố Đồng Nai cần thực hiện thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng diện tích đất hơn 443ha. Đối với giai đoạn 2, hiện nay, các đơn vị chức năng đã hoàn thành cắm cọc giải phóng mặt bằng ngoài thực địa, bàn giao cọc giải phóng mặt bằng cho 9 xã, phường có dự án đi qua. Đồng thời, đã bàn giao bản đồ thu hồi đất của 9 xã, phường cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố để triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng giai đoạn 2.

Dự án Đường vành đai 4 - Thành phố Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bàn thành phố Đồng Nai được phân chia làm 2 dự án thành phần. Trong đó, Dự án Thành phần 1-2, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên trên địa phận thành phố Đồng Nai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và xây dựng gần 62km đường gom, đường bên. Dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công và đã được khởi công vào cuối tháng 6-2026.

Dự án Thành phần 2, xây dựng tuyến chính cao tốc dài hơn 46km từ cầu Châu Đức đến cầu Thủ Biên (bao gồm cầu Thủ Biên), được đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) và đã được khởi công xây dựng vào cuối tháng 9-2026.