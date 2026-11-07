Da ngứa khi trời hanh khô: 5 cách chăm sóc giúp da mềm mại, dễ chịu hơn

Vì sao da dễ khô ngứa khi trời hanh khô?

Khi nhiệt độ và độ ẩm không khí giảm, nước dễ thoát khỏi bề mặt da hơn, khiến da khô ráp, bong tróc và nhạy cảm. Thời tiết lạnh cùng độ ẩm thấp cũng có thể làm suy giảm hàng rào bảo vệ da, khiến da dễ bị kích ứng và ngứa ngáy.

Tình trạng này thường rõ hơn ở người có làn da nhạy cảm hoặc mắc các bệnh lý như chàm, viêm da cơ địa. Bên cạnh yếu tố thời tiết, thói quen tắm nước quá nóng, tắm lâu, sử dụng xà phòng có tính tẩy rửa mạnh hoặc sản phẩm chứa hương liệu cũng có thể khiến da mất đi lớp dầu tự nhiên.

Khi bị ngứa, việc gãi liên tục dễ gây trầy xước, làm tổn thương hàng rào bảo vệ da và tăng nguy cơ nhiễm trùng. Vì vậy, chăm sóc da mùa hanh khô cần tập trung vào việc bổ sung độ ẩm, giảm kích ứng và hạn chế những thói quen khiến da tổn thương thêm.

5 cách chăm sóc da khô ngứa khi trời hanh khô

Dưỡng ẩm thường xuyên, đúng thời điểm

Dưỡng ẩm là bước quan trọng giúp cải thiện tình trạng da khô. Nên ưu tiên sản phẩm không hương liệu, chứa các thành phần như glycerin, ceramide hoặc petrolatum để giữ ẩm và hỗ trợ củng cố hàng rào bảo vệ da.

Khi thời tiết khô hanh, da dễ bị khô và ngứa

Thời điểm thích hợp để thoa kem dưỡng là ngay sau khi tắm, khi da còn hơi ẩm. Với những vùng da khô nhiều như khuỷu tay, đầu gối, bàn tay và gót chân, có thể sử dụng sản phẩm có kết cấu đặc hơn.

Nên dưỡng ẩm đều đặn trong ngày, đặc biệt sau khi rửa tay hoặc khi cảm thấy da căng khô. Nếu da nhạy cảm, hãy thử sản phẩm mới trên một vùng nhỏ trước khi sử dụng rộng rãi.

Tắm nước ấm vừa phải, tránh chất tẩy rửa mạnh

Tắm nước quá nóng hoặc quá lâu có thể làm mất lớp dầu tự nhiên, khiến da khô và ngứa hơn. Nên tắm bằng nước ấm vừa phải trong khoảng 5-10 phút, sử dụng sản phẩm làm sạch dịu nhẹ và không chà xát mạnh.

Sau khi tắm, dùng khăn mềm thấm nhẹ nước trên da, tránh kỳ cọ hoặc lau quá mạnh. Thoa kem dưỡng ngay sau đó giúp hạn chế tình trạng mất nước.

Duy trì độ ẩm trong phòng

Không khí khô và thiết bị sưởi có thể làm tăng tình trạng mất nước qua da. Nếu độ ẩm trong nhà thấp, có thể sử dụng máy tạo độ ẩm và vệ sinh thiết bị thường xuyên để hạn chế nấm mốc, vi khuẩn phát triển.

Không nên để phòng quá ẩm hoặc bỏ qua việc thông thoáng không gian sống. Mức độ ẩm cần được điều chỉnh phù hợp với điều kiện thực tế.

Mặc quần áo mềm mại, hạn chế ma sát

Vải len thô, quần áo quá chật hoặc một số loại sợi tổng hợp có thể cọ xát, khiến da nhạy cảm khó chịu hơn. Nên ưu tiên trang phục mềm mại, thoáng khí, đặc biệt ở lớp tiếp xúc trực tiếp với da.

Ngoài ra, người dễ bị kích ứng nên cân nhắc sử dụng nước giặt, nước xả không hương liệu và tránh mặc quần áo còn tồn dư chất tẩy rửa.

Ăn uống cân đối, thận trọng với mẹo chăm sóc tại nhà

Dùng kem dưỡng ẩm đúng cách giúp cải thiện làn da khô nứt. (Ảnh minh họa)

Uống đủ nước theo nhu cầu giúp duy trì trạng thái hydrat hóa của cơ thể, nhưng uống nhiều hơn mức cần thiết không đồng nghĩa với việc da sẽ hết khô. Chế độ ăn đa dạng, có cá, các loại hạt, rau xanh và trái cây giúp cung cấp chất béo thiết yếu, vitamin và khoáng chất cần thiết cho sức khỏe làn da.

Với những người muốn sử dụng nguyên liệu tự nhiên để làm dịu da, cần lựa chọn sản phẩm có độ an toàn phù hợp. Bột yến mạch dạng keo dùng ngoài da có thể giúp giảm ngứa trong một số trường hợp. Ngược lại, không nên tùy tiện thoa các nguyên liệu chưa rõ độ an toàn hoặc sản phẩm chứa hương liệu dễ gây kích ứng, nhất là khi da đang tổn thương.

Khi nào cần đi khám da liễu?

Nếu tình trạng khô ngứa kéo dài, tái phát thường xuyên, ảnh hưởng đến giấc ngủ hoặc không cải thiện dù đã dưỡng ẩm và thay đổi thói quen sinh hoạt, người bệnh nên đi khám da liễu.

Cần khám sớm khi da sưng đỏ nhiều, đau, nứt chảy máu, rỉ dịch hoặc xuất hiện dấu hiệu nhiễm trùng. Đây có thể không còn là tình trạng khô da thông thường mà liên quan đến viêm da cơ địa hoặc bệnh lý khác cần được điều trị phù hợp.

Duy trì thói quen chăm sóc da dịu nhẹ, dưỡng ẩm đều đặn và hạn chế các yếu tố gây kích ứng là những biện pháp thiết thực giúp giảm khó chịu, bảo vệ làn da trong thời tiết hanh khô.