Đà Nẵng yêu cầu xử lý vi phạm trong vận chuyển phế thải, chất thải bằng hệ thống camera

UBND thành phố yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng không bảo đảm che chắn, làm rơi vãi vật liệu. Ảnh: GIA MINH

Trong đó, giao Công an thành phố đồng bộ hạ tầng kỹ thuật với hệ thống camera an ninh và camera giám sát giao thông tích hợp AI để kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm trong vận chuyển vật liệu, phế thải, chất thải.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng không bảo đảm che chắn gây rơi vãi; các vi phạm về tiêu chuẩn khí thải và hành vi đốt chất thải trái quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục công khai kết quả quan trắc trên trang thông tin điện tử của đơn vị, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận thông tin về chất lượng không khí...

Đồng thời, phối hợp với các cơ quan báo chí đăng tải thông tin về hiện trạng, dự báo chất lượng môi trường không khí và các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm. Khi phát hiện dấu hiệu ô nhiễm hoặc hành vi vi phạm, kịp thời phối hợp kiểm tra, xử lý hoặc tham mưu phương án giải quyết theo quy định.

Sở Xây dựng có trách nhiệm tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu thực hiện đầy đủ các biện pháp che chắn, vệ sinh công trường, rửa xe, phun nước dập bụi, cũng như quản lý chặt chẽ vật liệu và phế thải…

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố khẩn trương xây dựng, ban hành kế hoạch ứng phó sự cố môi trường cấp thành phố, bảo đảm đầy đủ nội dung theo quy định; tham mưu UBND thành phố công khai kế hoạch này trên cổng thông tin điện tử và gửi đến các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

UBND các xã, phường, đặc khu cần chủ động kiểm soát các nguồn phát sinh bụi và khí thải; tăng cường kiểm tra các công trường, cơ sở sản xuất phát sinh khí thải và các hoạt động có công đoạn đốt...