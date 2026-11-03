Đà Nẵng yêu cầu xác định thời hạn giải quyết từng kiến nghị của doanh nghiệp

Đại diện doanh nghiệp nêu kiến nghị với lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Vướng mặt bằng mở rộng nhà xưởng, khó vay vốn dài hạn

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 10 tháng năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp của Đà Nẵng tăng 10,1% so với cùng kỳ, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 4,25 tỷ USD, tổng mức bán lẻ hàng hóa vượt 141.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá vật liệu, cước vận tải tăng và hạ tầng thiếu đồng bộ vẫn gây khó khăn cho doanh nghiệp. Việc tháo gỡ những vướng mắc này gắn với mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân từ 11%/năm trở lên trong giai đoạn 2026-2030 của thành phố.

Bà Đỗ Thị Quỳnh Trâm, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP Đà Nẵng, báo cáo tại hội nghị. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Đến đầu tháng 11, Sở Công Thương đã tổng hợp ý kiến của 6 xã, phường và 46 doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Đất đai, giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư là nhóm có nhiều kiến nghị nhất, với 21 kiến nghị. Tại các khu công nghiệp Đông Quế Sơn, Thuận Yên, Tam Thăng và các cụm công nghiệp Chợ Lò, Đồi 30, Phú Mỹ, việc giải phóng mặt bằng kéo dài khiến doanh nghiệp khó mở rộng nhà xưởng.

Trong 14 kiến nghị về tài chính, thuế, các doanh nghiệp nhỏ và vừa phản ánh khó tiếp cận vốn vay ưu đãi trung và dài hạn do yêu cầu về tài sản thế chấp. Doanh nghiệp, hộ kinh doanh cũng gặp vướng mắc khi sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền và lập bảng kê thu mua nông sản làm nguyên liệu.

Ngoài ra, 15 kiến nghị liên quan đến tình trạng thiếu lao động phổ thông tại Phú Ninh, Hiệp Đức và nhu cầu hỗ trợ khuyến công, đưa sản phẩm OCOP lên sàn thương mại điện tử, tìm thị trường tiêu thụ.

Đại diện các doanh nghiệp dự hội nghị đối thoại. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Trước các vướng mắc này, Sở Công Thương đề xuất phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, Trung tâm Phát triển quỹ đất và các địa phương giải quyết dứt điểm vướng mắc trong bồi thường, giao đất. Sở cũng kiến nghị rút ngắn thời gian cấp phép khai thác khoáng sản nhóm III, IV làm vật liệu xây dựng thông thường và vật liệu san lấp, đồng thời sớm hoàn thiện hạ tầng các cụm công nghiệp Cẩm Lệ, Hòa Nhơn và Hòa Liên.

Về vốn, Sở Công Thương đề xuất thành phố bố trí khoảng 200 tỷ đồng ngân sách trong giai đoạn 2027-2030 để hỗ trợ lãi suất vay cho doanh nghiệp trong nước, với mức hỗ trợ 4%/năm.

Đại diện các sở, ngành giải đáp kiến nghị của doanh nghiệp tại hội nghị. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Giao rõ cơ quan chủ trì, thời hạn xử lý

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phan Thái Bình ghi nhận nỗ lực duy trì sản xuất, bám sát thị trường của doanh nghiệp trong điều kiện thiên tai và chi phí đầu vào tăng. Ông nhấn mạnh mục đích của cuộc đối thoại là để chính quyền và doanh nghiệp cùng tìm cách giải quyết những vướng mắc từ thực tế.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phan Thái Bình phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Ông Phan Thái Bình yêu cầu các sở, ngành và địa phương trả lời đúng trọng tâm, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm hoặc trả lời chung chung. Với những vấn đề cần thêm thời gian xem xét, cơ quan có trách nhiệm phải trả lời bằng văn bản, tránh để doanh nghiệp nhiều lần gửi kiến nghị mà vẫn chờ hồi âm.

Đại diện các sở, ngành, đơn vị dự đối thoại với doanh nghiệp. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Phó Chủ tịch UBND thành phố lưu ý thời gian là nguồn lực của doanh nghiệp. Do đó, ngay sau hội nghị, Sở Công Thương và Văn phòng UBND thành phố có trách nhiệm tổng hợp đầy đủ ý kiến, tham mưu ban hành thông báo kết luận. Với từng kiến nghị, thông báo phải nêu rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, lộ trình xử lý và thời hạn hoàn thành để thành phố theo dõi, đôn đốc.