Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ Cao Thị Huyền Trân cho biết, trong năm 2026, sở đã tổ chức kiểm tra công vụ, cải cách hành chính tại 20 chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai khu vực; tiến hành xác minh 3 vụ việc có phản ánh, kiến nghị của công dân tại xã Thăng Điền, phường Liên Chiểu và phường Ngũ Hành Sơn liên quan đến lĩnh vực đất đai. Tại 20 chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai khu vực, trong tổng số 77.357 hồ sơ đã giải quyết (tính đến ngày 18-11), có 8.434 hồ sơ trễ hạn (chiếm 10,9%). Tình trạng này chủ yếu xuất phát từ việc phối hợp giữa chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai khu vực với UBND cấp xã, cơ quan thuế và Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố chưa thực sự chặt chẽ. Việc luân chuyển, theo dõi và xử lý hồ sơ trên hệ thống phần mềm còn bất cập; đặc biệt là tình trạng tạm dừng hồ sơ kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, chấn chỉnh toàn bộ quy trình giải quyết hồ sơ đất đai; hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa văn phòng đăng ký đất đai, các chi nhánh với UBND cấp xã và cơ quan thuế. UBND các xã, phường tập trung xử lý dứt điểm hồ sơ còn tồn đọng, chậm giải quyết. Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, lĩnh vực đất đai liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân, do đó các đơn vị, địa phương phải thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của thành phố; chủ động nắm bắt và giải quyết kịp thời phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp. Mỗi cán bộ, công chức phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả công việc. Qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng nền hành chính thành phố chuyên nghiệp, hiện đại.