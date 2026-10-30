Đà Nẵng yêu cầu rà soát an toàn trường học sau vụ học sinh ăn lá rừng tử vong

Ngày 30/10, UBND TP Đà Nẵng có văn bản truyền đạt chỉ đạo của lãnh đạo thành phố về việc xử lý vụ học sinh ăn lá rừng nghi là lá ngón tại xã biên giới Hùng Sơn.

Theo đó, Sở GD-ĐT được giao chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu các trường học, nhất là ở miền núi, vùng biên giới và gần rừng, rà soát những khu vực có nguy cơ mất an toàn trong và xung quanh trường, đặc biệt tại các vị trí giáp rừng, bìa rừng.

Nhà trường cần hướng dẫn học sinh nhận biết, phòng tránh cây, lá có độc; nhắc nhở các em không tự ý hái, nhai hoặc ăn những loại cây, lá, quả lạ, không rõ nguồn gốc. Đồng thời, tăng cường quản lý học sinh trong giờ học, giờ nghỉ và các hoạt động vui chơi.

Riêng tại xã Hùng Sơn, chính quyền địa phương được yêu cầu chỉ đạo trường liên cấp xã Hùng Sơn rà soát ngay các khu vực có nguy cơ mất an toàn trong và xung quanh điểm trường Ch'ơm; triển khai biện pháp cảnh báo, phòng ngừa và tăng cường quản lý, giám sát học sinh.

Nhà trường cũng phải phối hợp với cơ quan chuyên môn nhận diện, cảnh báo các loại cây, lá có độc gần trường. Tăng cường tuyên truyền đến phụ huynh, học sinh và người dân về nguy cơ ngộ độc.

Sở Y tế được giao chỉ đạo các cơ sở y tế tiếp tục theo dõi sức khỏe những học sinh đã được cấp cứu, điều trị và phối hợp hỗ trợ tâm lý khi cần thiết. Chính quyền xã Hùng Sơn cũng được yêu cầu thăm hỏi, hỗ trợ gia đình học sinh tử vong và các em bị ảnh hưởng.

Trước đó, trưa 28/10, nhóm 5 nữ sinh lớp 7 và lớp 8 tại điểm trường Ch'ơm (trường liên cấp xã Hùng Sơn) rủ nhau lên khu đồi gần trường chơi. Tại đây, một số em đã hái lá rừng ăn thử.

Phát hiện sự việc, nhà trường phối hợp với lực lượng chức năng đưa nhóm học sinh đến Trạm Y tế Quân dân y xã Hùng Sơn cấp cứu. Tuy nhiên, một nữ sinh 13 tuổi đã tử vong.

Ngày 29/10, ông Nguyễn An, Bí thư Đảng ủy xã Hùng Sơn, cho biết qua xác minh, loại lá rừng mà các em đã ăn là lá ngón. 4 học sinh còn lại đã ổn định sức khỏe và đi học trở lại.