Đà Nẵng yêu cầu khẩn trương khắc phục ngập úng ven sông Hàn

Ảnh minh họa. (Ảnh: Anh Dũng/TTXVN)

Ngày 13/10, thông tin từ Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng, lãnh đạo Sở đã chỉ đạo khẩn trương triển khai các giải pháp ứng phó, khắc phục tình trạng ngập úng trên đường Trần Hưng Đạo (khu vực gần chung cư Azura, phường An Hải, thành phố Đà Nẵng), đồng thời xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị liên quan.

Cụ thể, theo Công văn số 18817/SXD-HTKT do Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng, tình trạng ngập úng tại tuyến đường Trần Hưng Đạo xuất phát từ việc Công ty TNHH Tập đoàn xây dựng Delta (nhà thầu thi công Dự án Capital Square 2, 3) xử lý tạm thời một số vị trí cống hư hỏng trong quá trình thi công, làm thu hẹp dòng chảy và giảm khả năng tiêu thoát nước.

Trước đó, nội dung này cũng đã được Công ty TNHH Tập đoàn xây dựng Delta và Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng báo cáo chi tiết bằng văn bản cho Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng.

Để chủ động xử lý và bảo đảm thoát nước khu vực, Sở Xây dựng Đà Nẵng yêu cầu Ban Quản lý Dự án Capital Square 2,3 và Công ty TNHH Tập đoàn xây dựng Delta tập trung thực hiện, khẩn trương hoàn thành việc sửa chữa, khôi phục các đoạn cống hư hỏng như đã cam kết để trả lại khả năng tiêu thoát nước ban đầu, tránh kéo dài ảnh hưởng đến khu vực xung quanh.

Trong thời gian chờ hoàn trả tuyến cống, các đơn vị phải duy trì giải pháp thoát nước tạm thời, bố trí đầy đủ phương tiện và nhân lực trực vận hành; chủ động bổ sung thiết bị, công suất để sẵn sàng ứng phó khi xảy ra mưa lớn, tuyệt đối không để ngập rồi mới xử lý.

Ban Quản lý Dự án và nhà thầu thi công cũng phải tổ chức kiểm tra, nạo vét và vệ sinh toàn bộ tuyến cống, cửa thu nước tại khu vực thi công; không để bùn đất, vật liệu xây dựng cản trở dòng chảy.

Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng khẳng định, Ban Quản lý Dự án Capital Square 2,3 và Công ty TNHH Tập đoàn xây dựng Delta chịu trách nhiệm trong phạm vi nhiệm vụ được giao về việc bảo đảm thoát nước suốt quá trình thi công. Trong trường hợp để xảy ra ngập úng, gây thiệt hại do nguyên nhân thuộc phạm vi quản lý và thi công, các đơn vị phải khẩn trương khắc phục và thực hiện trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng cũng đề nghị Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng tăng cường theo dõi, phối hợp xử lý trong các đợt mưa lớn và kịp thời báo cáo Sở khi xuất hiện nguy cơ vượt quá khả năng xử lý.

Trước đó, trong đợt mưa lớn ngày 8 và 9/10, người dân khu chung cư Azura (bên cạnh dự án Capital Square 2, 3) đã phản ánh tình trạng đoạn đường Trần Hưng Đạo bị ngập cục bộ, dù khu vực này chưa từng bị ngập trước đây do nằm sát bờ sông Hàn.

Các cư dân ở chung cư Azura cũng kiến nghị cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý dứt điểm nguyên nhân đường bị ngập, lối vào chung cư bị ứ đọng nước, ảnh hưởng đến việc đi lại, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.../.