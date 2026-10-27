Đà Nẵng yêu cầu hoàn thành việc rà soát, xử lý nhà, đất dôi dư trước ngày 10-11-2026

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì cuộc họp, yêu cầu hoàn thành việc rà soát, xử lý nhà, đất dôi dư trước ngày 10-11-2026

Theo báo cáo của Sở Tài chính, đến ngày 19-10-2026, thành phố có 4.153 cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý của địa phương và các cơ quan Trung ương chuyển giao, trong đó 1.311 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy. Trong 1.311 cơ sở nhà, đất dôi dư, thành phố điều chuyển 234 cơ sở cho các cơ quan, đơn vị tiếp tục sử dụng; chuyển đổi công năng 375 cơ sở phục vụ y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao và các mục đích công cộng khác; giao 18 cơ sở cho các đơn vị, địa phương quản lý, sử dụng hoặc thực hiện dự án. Có 684 cơ sở được giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố tiếp nhận, quản lý và khai thác theo quy định.

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố đã tiếp nhận 667/684 cơ sở. Trong đó, 521 cơ sở được quản lý, khai thác theo pháp luật về đất đai và 146 cơ sở được khai thác theo Nghị định số 108/2024/NĐ-CP và Nghị quyết số 31/2026/NQ-CP của Chính phủ. Trung tâm đã thông báo cho thuê ngắn hạn 448 cơ sở; lựa chọn được 49 cơ sở cho thuê theo quy định của pháp luật về đất đai. Đối với nhóm cơ sở khai thác theo Nghị định số 108/2024/NĐ-CP, có 43 cơ sở đã cho thuê. Tổng cộng, thành phố đã cho thuê 92 cơ sở nhà, đất dôi dư. Trong thời gian đến, thành phố tiếp tục đẩy nhanh việc bàn giao, tiếp nhận, hoàn thiện hồ sơ, xác định giá khởi điểm và tổ chức cho thuê, đấu giá theo quy định; phấn đấu đưa các cơ sở nhà, đất dôi dư vào khai thác hiệu quả trong năm 2026, tránh thất thoát, lãng phí tài sản công.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu các sở, ngành và địa phương tập trung triển khai các phương án đã thống nhất. Đặc biệt, khẩn trương rà soát nhu cầu sử dụng cơ sở nhà, đất phục vụ y tế, giáo dục, an sinh xã hội và các công trình công cộng; đẩy nhanh việc bàn giao, tiếp nhận, xác định giá trị tài sản, cấp giấy chứng nhận và hoàn thiện thủ tục cho thuê theo quy định. Việc rà soát tổng thể, chốt phương án hoàn thành trước ngày 10-11-2026, trên cơ sở đó, hoàn tất các thủ tục xác định giá để đẩy nhanh khai thác, cho thuê tài sản đủ điều kiện. Các sở, ngành, địa phương thực hiện chế độ báo cáo tiến độ hằng tuần, nêu rõ kết quả đạt được, những nội dung chưa hoàn thành và trách nhiệm của từng đơn vị.