Đà Nẵng yêu cầu gỡ vướng mặt bằng, đẩy tiến độ 3 dự án giao thông

Sáng 30/10, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng (thứ 2 từ phải sang) cùng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng (chủ đầu tư) và các sở, ngành, địa phương liên quan kiểm tra tại 3 dự án: Đường trục chính vào Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng; Đường trục chính Tam Hòa nối từ quốc lộ 1 đến đường Võ Chí Công và ĐT613B; Dự án Hoàn thiện đường ven biển 129 (Võ Chí Công) - Dự án thành phần 1, đoạn từ ĐT.618 đến ĐT.620.

Qua kiểm tra thực tế các dự án, ông Hưng cho hay vướng mắc lớn nhất là việc bồi thường GPMB và tái định cư cho người dân khu vực bị ảnh hưởng. Đây là những dự án giao thông quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng yêu cầu chủ đầu tư phối hợp cùng Trung tâm Phát triển quỹ đất TP và các địa phương liên quan tháo gỡ dứt điểm, sớm thi công công trình, đưa vào sử dụng, tránh lãng phí.

Tại dự án Đường trục chính vào Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng, Ban quản lý cho biết, công trình có chiều dài 5,74km, tổng mức đầu tư 230 tỷ đồng (thời gian thực hiện 2017 - 2026) đã thi công hoàn thành khoảng 4,55km, giá trị thực hiện 152/190 tỷ đồng (80%).

Riêng đoạn Km 3+700 - Km 4+890 (dài 1,19km) qua phường Bàn Thạch đến nay vẫn chưa hoàn thành mặt bằng nên dự án đã 4 lần điều chỉnh thời gian thực hiện; hợp đồng thi công chậm hơn 5 năm so với thời hạn ban đầu (ngày 22/7/2021).

Tại dự án Đường trục chính Tam Hòa nối từ QL1 đến đường Võ Chí Công và ĐT.613B, Ban quản lý cho hay, công trình có chiều dài 4,8km và tổng mức đầu tư 646 tỷ đồng.

Đến nay, dự án đã được bàn giao mặt bằng để triển khai thi công 4/4,8km; hiện tại, còn lại 54 hồ sơ (0,82km) có đất ở, nhà ở chưa bàn giao mặt bằng.

Ban quản lý cho hay, dự kiến công trình hoàn thành trong tháng 12/2026. Tuy nhiên, do mặt bằng thi công trụ T8, T9 và mố M2 cầu Trường Giang mới bàn giao vào ngày 14/8 và phần tuyến vẫn còn khoảng 0,82km chưa bàn giao mặt bằng, chủ yếu là nhà ở, đất ở nên công trình không thể hoàn thành theo kế hoạch.

Trước tình trạng trên, Ban quản lý đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất TP và UBND xã Tam Anh giải quyết dứt điểm các hồ sơ còn lại để sớm bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện thi công hoàn thành tuyến đường.

Tại dự án Hoàn thiện đường ven biển 129 (Võ Chí Công) - Dự án thành phần 1, đoạn từ ĐT.618 đến ĐT.620, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng đề nghị các đơn vị liên quan sớm xử lý hơn 20 nhà có tường rào nằm trong khu vực công trình.

Ngoài khó khăn về GPMB, ông Trần Nam Hưng cho biết, thời gian qua UBND TP Đà Nẵng đã quyết liệt tháo gỡ việc công trình gặp khó về vật liệu như cát, đá, đất để thi công... Đến nay, có thể nói những khó khăn này đã được xử lý.

Do đó, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu với những công trình kéo dài phải sớm tập trung phương tiện nhân lực, triển khai đồng loạt, quyết liệt và cơ bản xong trước tết Nguyên đán.

- Dự án Đường trục chính vào Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng dài 5,74km, tổng mức đầu tư 230 tỷ đồng, thời gian thực hiện 2017 - 2021. Tuy nhiên, do vướng mắc trong công tác GPMB, công trình được gia hạn đến cuối năm 2026. - Dự án Đường trục chính Tam Hòa nối từ QL1 đến đường Võ Chí Công và ĐT613B có chiều dài 4,8km, điểm đầu công trình bắt đầu từ điểm giao đường QL1 tại Km 1006+198 và kết thúc tại điểm giao với đường ĐT.613B tại Km 35+750 (đường Thanh niên ven biển). Công trình có tổng mức đầu tư là 646 tỷ đồng, được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh. Dự án dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026, tuy nhiên do vướng GPMB nên sẽ được gia hạn đến năm 2027. - Dự án Hoàn thiện đường ven biển 129 (Võ Chí Công) - Dự án thành phần 1 có thời gian thực hiện từ năm 2022 - 2027. Đến nay, giá trị khối lượng thực hiện đạt 660/914 tỷ đồng (khoảng 72%). Tổng chiều dài tuyến khoảng 26,5km; hiện còn lại 96 hồ sơ (1,38km chưa bàn giao mặt bằng).