Sở Tài chính Tp. Đà Nẵng vừa có công văn yêu cầu doanh nghiệp chuẩn hóa dữ liệu đăng ký, hoàn thành việc bổ sung trước ngày 15/12/2026.

Theo đó, doanh nghiệp cần rà soát thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp để kịp thời cập nhật, bổ sung các nội dung còn thiếu hoặc chưa chính xác.

Đà Nẵng yêu cầu doanh nghiệp chuẩn hóa dữ liệu đăng ký trước ngày 15/12/2026 (ảnh minh họa)

Các nội dung cần chuẩn hóa gồm: cập nhật thông tin Căn cước/Căn cước công dân của người đại diện theo pháp luật, thành viên, chủ sở hữu công ty, người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với trường hợp giấy tờ đăng ký doanh nghiệp vẫn ghi nhận số Chứng minh nhân dân; bổ sung số lượng lao động đối với doanh nghiệp chưa kê khai; bổ sung thông tin ngành, nghề kinh doanh chính còn để trống và cập nhật ngành, nghề kinh doanh theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

Về thành phần hồ sơ, đối với doanh nghiệp thực hiện cập nhật thông tin Căn cước/Căn cước công dân hoặc bổ sung số lượng lao động, hồ sơ gồm Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo Mẫu số 12 ban hành kèm theo Thông tư số 121/2026/TT-BTC ngày 21/8/2026 của Bộ Tài chính.

Trường hợp bổ sung thông tin ngành, nghề kinh doanh chính còn thiếu hoặc thay đổi ngành, nghề kinh doanh theo hệ thống ngành kinh tế mới, hồ sơ gồm Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và bản sao hoặc bản chính Nghị quyết, Quyết định của cơ quan có thẩm quyền trong doanh nghiệp về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh.

Đối với chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh, hồ sơ thực hiện theo Mẫu số 19 ban hành kèm theo Thông tư số 68/2025/TT-BTC ngày 21/8/2026 của Bộ Tài chính. Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục, doanh nghiệp phải gửi kèm văn bản ủy quyền theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 12 Nghị định số 168/2025/NĐ-CP.

Doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, địa chỉ: https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/. Sau khi gửi hồ sơ, doanh nghiệp đăng nhập Hệ thống thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để theo dõi và nhận phản hồi về kết quả xử lý.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, doanh nghiệp liên hệ Phòng Doanh nghiệp và Đăng ký kinh doanh, Sở Tài chính Tp. Đà Nẵng (tầng 6, Trung tâm Hành chính thành phố, số 24 Trần Phú, phường Hải Châu); điện thoại: 0236.3821755 để được hướng dẫn, giải đáp.

Được biết, việc chuẩn hóa dữ liệu đăng ký doanh nghiệp giúp làm sạch và đồng bộ hóa dữ liệu về doanh nghiệp, hộ kinh doanh và hợp tác xã trên phạm vi toàn quốc. Đồng thời, tạo nền tảng để kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, ngành (thuế, đăng ký kinh doanh, công an qua VNeID...), giúp cơ quan nhà nước tự động khai thác thông tin có sẵn mà không bắt người dân, doanh nghiệp nộp lại giấy tờ cũ.

Việc chuẩn hóa dữ liệu còn giúp cơ quan chức năng dễ dàng phát hiện và xử lý các trường hợp doanh nghiệp "ma", không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, sai/thiếu mã số thuế hoặc chưa cập nhật tình trạng giải thể, chấm dứt hoạt động.

Bên cạnh đó, việc chuẩn hóa dữ liệu cũng góp phần đảm bảo việc kê khai chủ sở hữu hưởng lợi và xác thực điện tử qua VNeID được triển khai chính xác.

Khi dữ liệu đã được chuẩn hóa và đồng bộ trên hệ thống quốc gia, doanh nghiệp sẽ thuận lợi khi thực hiện thủ tục hành chính, giảm thiểu tối đa các thao tác kê khai, không phải nộp lại các giấy tờ mà Nhà nước đã có.

Việc chậm cập nhật hoặc để thông tin sai lệch có thể khiến hồ sơ đăng ký bị trả lại, gặp vướng mắc khi xuất hóa đơn, kê khai thuế hoặc thực hiện các giao dịch thương mại/tín dụng.