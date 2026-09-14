Đà Nẵng: Yêu cầu đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe miễn phí cho người dân

Đà Nẵng tổ chức khám sức khỏe cho người dân theo kế hoạch của thành phố

Theo đó, UBND các xã, phường, đặc khu khẩn trương rà soát tiến độ thực hiện, khắc phục tình trạng triển khai chậm, tỷ lệ người dân tham gia thấp. Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo, điều hành, huy động lực lượng tại địa phương, xác định hoàn thành chỉ tiêu khám sức khỏe là nhiệm vụ quan trọng trong những tháng cuối năm 2026.

Với các nhóm đối tượng bổ sung theo Kế hoạch số 410/KH-UBND ngày 10-8-2026, các địa phương khẩn trương rà soát, xác định chính xác số lượng thực tế, cập nhật số liệu, gửi về Sở Y tế trước ngày 20-9-2026 để tổng hợp, tham mưu UBND thành phố tiếp tục giao chỉ tiêu. UBND các xã, phường, đặc khu chịu trách nhiệm về số liệu thuộc địa bàn quản lý.

Về tiến độ, các địa phương tập trung hoàn thành chỉ tiêu theo Thông báo số 557/TB-UBND ngày 8-6-2026 của Văn phòng UBND thành phố. Đối với 37 xã khu vực miền núi, phấn đấu hoàn thành 100% số lượng theo các nhóm đối tượng trước mùa mưa bão, trong quý III-2026. Các đơn vị hành chính cấp xã còn lại hoàn thành tối thiểu 60% trước ngày 30-9-2026 và 100% trước ngày 1-12-2026.

Các địa phương phối hợp với cơ sở y tế chủ trì khám để rà soát, lập danh sách người thuộc diện khám; phân loại người đã khám, chưa khám và người không còn nhu cầu do đã khám bằng hình thức khác trong năm. Việc tổ chức mời khám phải phù hợp thực tế, hạn chế huy động đoàn khám nhưng số người tham gia thấp; ưu tiên người chưa được khám, người có nguy cơ cao và các nhóm khó tiếp cận.

Sở Y tế chủ trì theo dõi, đôn đốc, điều phối việc triển khai trên toàn thành phố; tập trung hỗ trợ các địa phương có tiến độ chậm, tỷ lệ tham gia thấp và địa bàn khó khăn. Đồng thời theo dõi, tổng hợp tiến độ của từng xã, phường, đặc khu, từng nhóm đối tượng và các cơ quan, đơn vị; kịp thời báo cáo UBND thành phố những nơi thực hiện chậm, tỷ lệ tham gia thấp hoặc báo cáo không đầy đủ, không thống nhất.

Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, cơ quan, đơn vị cấp thành phố chủ động chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các nhóm đối tượng liên quan; phấn đấu đạt tối thiểu 60% trong tháng 9-2026 và hoàn thành 100% trước tháng 11-2026.

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được giao nhiệm vụ chủ động xây dựng phương án phù hợp số lượng người dân do địa phương lập danh sách, mời khám; bố trí đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, thuốc, vật tư theo quy định, đồng thời bảo đảm hoạt động khám, chữa bệnh thường xuyên. Kết quả khám sức khỏe phải được cập nhật đầy đủ, chính xác lên Cổng dữ liệu sức khỏe của Bộ Y tế, bảo đảm thông tin hành chính, mã định danh cá nhân và dữ liệu chuyên môn.