Đà Nẵng yêu cầu đảm bảo an toàn tuyệt đối cho giáo viên, học sinh mùa mưa lũ

Học sinh trên địa bàn Đà Nẵng. Ảnh minh họa.

Ngày 8/10, UBND TP Đà Nẵng ban hành công văn về chủ động ứng phó mưa lớn, lũ, ngập lụt, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất trên địa bàn thành phố.

Theo đó, trước nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, ngập úng tại các khu đô thị, lũ quét, sạt lở đất trên các sườn dốc khu vực vùng núi Đà Nẵng.

Lãnh đạo UBND thành phố yêu cầu giám đốc các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các tổ chức hội, đoàn thể tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố tại các Chỉ thị, Công điện và Công văn về chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ và các văn bản chỉ đạo khác có liên quan.

Tổ chức kiểm tra, rà soát, chủ động sơ tán người dân tại các khu vực ven sông, suối, thấp trũng, có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn; khơi thông dòng chảy; kiểm tra, bố trí lực lượng canh gác, chốt chặn, kiên quyết ngăn chặn, không cho người dân, các phương tiện đi lại, đánh bắt cá tại các khu vực nguy hiểm trên sông, suối, vùng hạ du các hồ chứa thủy lợi, thủy điện, vùng ngập, ngầm, tràn.

Chủ động theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, kịp thời thông tin đến người dân; rà soát, triển khai phương án phòng, chống thiên tai; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương châm “bốn tại chỗ”, sẵn sàng ứng phó với các loại hình thiên tai có thể xảy ra, nhất là khu vực thấp trũng, ven sông, suối, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Kiểm soát, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông tại các ngầm, tràn, đường giao thông bị ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo thông suốt trên các trục giao thông chính, chống ngập lụt khu đô thị, khu công nghiệp…

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố chuẩn bị lực lượng, phương tiện, phương án cứu hộ, cứu nạn, phối hợp sơ tán dân, bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn xảy ra thiên tai.

Đặc biệt, giao Sở GD&ĐT Đà Nẵng, UBND các xã, phường chủ động quyết định cho học sinh nghỉ học tùy tình hình thực tế diễn biến của thiên tai và đặc điểm của từng địa phương; rà soát, kiểm tra và có biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống thiên tai tại các trường học và an toàn cho giáo viên, học sinh.

Ngoài ra, giao Sở Công Thương kiểm tra, rà soát, triển khai biện pháp đảm bảo an toàn các hầm, lò khai thác khoáng sản, hồ chứa thủy điện, các đơn vị khai thác khoáng sản; phối hợp vận hành điều tiết các hồ chứa thủy điện nhằm chủ động đón lũ, đảm bảo an toàn công trình và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ.

Tăng cường kiểm tra công trình, nghiêm cấm người và phương tiện không có nhiệm vụ hoạt động tại các khu vực hồ đập và hạ lưu tràn xả lũ...