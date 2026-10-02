Đà Nẵng: Xúc tiến phát triển các ngành công nghiệp văn hóa

Đà Nẵng xác định phát triển các ngành công nghiệp văn hóa là hướng đi quan trọng. (Ảnh: THANH TÂM)

Thành phố Đà Nẵng xác định phát triển các ngành công nghiệp văn hóa là hướng đi quan trọng nhằm khai thác hiệu quả các tài nguyên, nguồn lực văn hóa, hình thành các sản phẩm, dịch vụ có giá trị gia tăng cao và tạo động lực phát triển mới.

Thành phố định hướng tập trung phát triển 6 ngành công nghiệp văn hóa trọng điểm, đó là: nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, mỹ thuật-triển lãm, du lịch văn hóa, nội dung số và thủ công mỹ nghệ.

Đây là những ngành có khả năng hình thành sản phẩm cụ thể, có thị trường và có khả năng phát triển dài hạn trên cơ sở tiềm năng, thế mạnh của thành phố.

Theo đó, hội nghị không chỉ là sự kiện xúc tiến mà còn là bước đi cụ thể nhằm kết nối nguồn lực, thu hút đầu tư và thúc đẩy hình thành hệ sinh thái công nghiệp văn hóa có khả năng tạo ra sản phẩm và giá trị thực; đồng thời là diễn đàn để thành phố lắng nghe các ý tưởng, sáng kiến, giải pháp từ các chuyên gia, nhà khoa học, các hội chuyên ngành, các nghệ sĩ và các nhà đầu tư để phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Đà Nẵng.

Tại hội nghị, đại biểu đã trao đổi tập trung vào: kinh nghiệm và mô hình phát triển công nghiệp văn hóa; chính sách thu hút đầu tư; giải pháp phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số; hình thành các tổ hợp sáng tạo, trung tâm giải trí, không gian sáng tạo, điện ảnh, kinh tế đêm, các chương trình concert và các sản phẩm văn hóa đặc trưng.

Đà Nẵng ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với các doanh nghiệp, tổ chức trong nước và quốc tế. (Ảnh: THANH TÂM)

Nhiều sáng kiến, giải pháp được gợi ý như: Từ liên hoan phim Đà Nẵng, thành phố có cơ hội mở rộng khán giả, mở rộng thị trường và tận dụng cơ hội để bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực tài năng; Đà Nẵng cần có dự án, thuyết trình về lợi thế để quảng bá, thu hút đoàn làm phim; phát triển mô hình kinh tế sáng tạo gắn với tăng trưởng các ngành công nghiệp văn hóa tại Đà Nẵng; đề xuất cơ chế, giải pháp thu hút doanh nghiệp tham gia và liên kết giữa chính quyền, doanh nghiệp, cộng đồng địa phương để tạo bước đột phá…

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi cho biết: Chính quyền thành phố Đà Nẵng khẳng định sẽ luôn đồng hành, tạo lập môi trường đầu tư công bằng, minh bạch, thông thoáng và thuận lợi nhất; tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ về hạ tầng, mặt bằng và nguồn nhân lực; tích cực thúc đẩy mô hình hợp tác công-tư (PPP) để giải phóng các nguồn lực sáng tạo và cơ sở hạ tầng.

Tại hội nghị cũng đã diễn ra Chương trình ký kết 5 biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng với các doanh nghiệp, tổ chức trong nước và quốc tế trong các lĩnh vực: Đối tác chiến lược toàn diện trong phát triển công nghiệp văn hóa cho Đà Nẵng; hợp tác Phát triển điện ảnh và xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành điểm đến của các dự án sản xuất phim trong nước và quốc tế; triển khai phát triển công nghiệp văn hóa và thu hút khách du lịch thông qua tổ chức các lễ hội, sự kiện, các chương trình concert và gắn với phát triển kinh tế ban đêm.