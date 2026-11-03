Đà Nẵng xúc tiến đường bay thẳng và hợp tác công nghệ mới tại Sydney (Australia)

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Đ.C.T

Tìm kiếm giải pháp công nghệ phục vụ phát triển đô thị

Tại Đại học Sydney, đoàn công tác thành phố làm việc với Giáo sư Yonghui Li, Giám đốc Phòng Thí nghiệm Kỹ thuật vô tuyến cùng các nhà khoa học về những nghiên cứu mới trong lĩnh vực truyền thông không dây, công nghệ Wi-Fi tầm xa, cảm biến thông minh và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo giới thiệu của nhóm nghiên cứu, công nghệ Wi-Fi tầm xa có khả năng mở rộng vùng phủ sóng lên hàng trăm mét, tùy điều kiện môi trường. Thiết bị có thiết kế nhỏ gọn, có thể lắp đặt trên xe cứu hỏa, xe cứu thương, xe cảnh sát hoặc phương tiện cứu hộ chuyên dụng.

Khi tiếp cận khu vực xảy ra sự cố, thiết bị nhanh chóng thiết lập mạng kết nối không dây di động, hỗ trợ truyền dữ liệu và phối hợp giữa các lực lượng tại hiện trường. Đây là giải pháp có ý nghĩa đối với những khu vực địa hình phức tạp, khó triển khai hạ tầng viễn thông truyền thống.

Đoàn công tác quan tâm khả năng ứng dụng tại bán đảo Sơn Trà và các xã miền núi phía tây thành phố, phục vụ phát triển du lịch sinh thái, bảo vệ rừng, cứu nạn, cứu hộ và ứng phó thiên tai. Hai bên cũng trao đổi về độ ổn định đường truyền, phạm vi phủ sóng và hiệu quả kinh tế khi triển khai tại địa hình miền Trung Việt Nam.

Một hướng nghiên cứu khác được Đà Nẵng quan tâm là công nghệ cảm biến Wi-Fi (Wi-Fi Sensing). Thông qua phân tích biến đổi tín hiệu Wi-Fi, hệ thống có thể nhận diện chuyển động, phát hiện những dấu hiệu bất thường như té ngã hoặc ngừng di chuyển mà không cần sử dụng camera.

Công nghệ này mở ra khả năng phát triển các giải pháp giám sát, cảnh báo an toàn và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; góp phần hình thành hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ thuộc lĩnh vực kinh tế bạc.

Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng đánh giá cao tính ứng dụng của các nghiên cứu, đồng thời bày tỏ mong muốn hợp tác thử nghiệm công nghệ tại những khu vực phù hợp của thành phố. Đà Nẵng cũng định hướng làm cầu nối giữa các nhà khoa học, trường đại học và doanh nghiệp, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, tiến tới sản xuất thương mại các thiết bị ngay tại địa phương.

Đoàn công tác thành phố Đà Nẵng tham quan Sân bay quốc tế Western Sydney. Ảnh: Đ.C.T

Dịp này, ông Vũ Quang Hùng, Trưởng ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng (DSEZA) giới thiệu chính sách ưu đãi đầu tư, hạ tầng tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng; khẳng định sẵn sàng tạo điều kiện để tiếp nhận các dự án nghiên cứu, phát triển (R&D), thử nghiệm và sản xuất linh kiện, thiết bị viễn thông thông minh từ các đối tác Australia.

Xúc tiến kết nối đường bay Đà Nẵng - Western Sydney

Cùng ngày, đoàn công tác thành phố làm việc với lãnh đạo Sân bay quốc tế Western Sydney (WSI), trao đổi khả năng thiết lập đường bay thẳng kết nối Đà Nẵng với khu vực phía tây Sydney.

Sân bay WSI đón những chuyến bay thương mại đầu tiên từ ngày 25/10/2026, với công suất thiết kế giai đoạn 1 khoảng 10 triệu lượt hành khách/năm. Điểm nổi bật của sân bay là khả năng khai thác 24/7, không bị giới hạn giờ bay đêm như sân bay Kingsford Smith hiện hữu.

Đây được xem là điều kiện thuận lợi để các hãng hàng không nghiên cứu mở thêm tuyến quốc tế, kết nối với khu vực phía tây Sydney - nơi tập trung đông cộng đồng người Việt và nhiều doanh nghiệp.

Về phía Đà Nẵng, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng được quy hoạch đạt cấp 4E theo tiêu chuẩn ICAO, có hai đường cất hạ cánh song song, đủ khả năng tiếp nhận các dòng máy bay thân rộng như Boeing 787, Airbus A350. Năm 2025, sân bay phục vụ hơn 15,29 triệu lượt hành khách; theo quy hoạch được phê duyệt tháng 2/2026, công suất sẽ nâng lên 20 triệu lượt hành khách/năm vào năm 2030. Nhà ga quốc tế T2 Đà Nẵng được Skytrax xếp hạng 5 sao quốc tế trong ba năm liên tiếp (2024 - 2026).

Thị trường khách Australia đến Đà Nẵng đang tăng trưởng tích cực. Trong 9 tháng năm 2026, thành phố đón 376.981 lượt khách Australia, tăng 43,86% so với cùng kỳ năm 2025. Trong khi đó, năm 2025, lượng hành khách di chuyển hai chiều giữa bang New South Wales và Việt Nam vượt 500.000 lượt.

Đại diện Trung tâm Nghiên cứu Hệ thống Drone Tiên tiến thuộc Đại học Macquarie giới thiệu mô hình. Ảnh: Đ.C.T

Đà Nẵng và khu vực miền Trung có lợi thế về du lịch nghỉ dưỡng biển, sân golf và hệ thống di sản thế giới như Hội An, Mỹ Sơn, Huế. Trong khi đó, Western Sydney có cộng đồng người Việt đông đảo, nhu cầu du lịch, thăm thân và giao thương lớn. Đây là những điều kiện thuận lợi để hai bên nghiên cứu khả năng kết nối hàng không trực tiếp.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố đề xuất hai bên thiết lập đầu mối liên lạc chuyên trách; phối hợp chia sẻ dữ liệu, phân tích cơ cấu khách hai chiều, tính mùa vụ và năng lực khai thác của các hãng hàng không. Đồng thời, nghiên cứu phương án khai thác thử nghiệm theo mùa hoặc lựa chọn tần suất phù hợp trong giai đoạn đầu; phối hợp quảng bá điểm đến và tìm hiểu cơ chế hỗ trợ mở đường bay theo quy định.

Hai bên thống nhất tiếp tục trao đổi ở cấp kỹ thuật, phối hợp với các hãng hàng không để đánh giá tiềm năng thị trường và xây dựng phương án khai thác. Việc mở đường bay hiện vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị, nghiên cứu và lượng hóa nhu cầu, chưa xác định thời điểm khai thác chính thức.

Mở hướng hợp tác nghiên cứu, phát triển công nghệ UAV

Cùng thời điểm, nhóm công tác do ông Vũ Quang Hùng, Trưởng ban Quản lý DSEZA dẫn đầu đến làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Hệ thống Drone Tiên tiến thuộc Đại học Macquarie (Australia), trao đổi với Giáo sư Richard Han, Giám đốc trung tâm cùng các chuyên gia về công nghệ máy bay không người lái (UAV) và kinh tế không gian tầm thấp.

Ông Vũ Quang Hùng, Trưởng ban Quản lý DSEZA (bên trái) trao quà lưu niệm đến Đại diện Trung tâm Nghiên cứu Hệ thống Drone Tiên tiến thuộc Đại học Macquarie. Ảnh: Đ.C.T

Giáo sư Richard Han giới thiệu mô hình nghiên cứu liên ngành với hơn 20 nhà khoa học, tập trung vào năm hướng chính gồm: UAV tự hành; phối hợp nhiều UAV; tối ưu hiệu suất bay và khí động học; phát triển các giải pháp ứng dụng thực tiễn; bảo đảm an toàn bay và quản lý vùng trời tầm thấp.

Trung tâm có hệ thống nghiên cứu, thử nghiệm hiện đại, gồm khu thử nghiệm bay trong nhà rộng 10x10m, cao 6m, được trang bị hệ thống định vị quang học chính xác cao và xưởng chế tạo nguyên mẫu nhanh. Các thử nghiệm ngoài trời được triển khai tại những bãi thử đáp ứng yêu cầu kiểm soát an toàn hàng không.

Nhiều công nghệ đáng chú ý được giới thiệu như hệ thống nhiều UAV phối hợp nâng, vận chuyển hàng hóa vượt tải trọng của một thiết bị; giải pháp thay pin, chuyển hàng trên không nhằm kéo dài thời gian hoạt động; hệ thống LiDAR kết hợp AI để giám sát nhiều UAV và lựa chọn điểm hạ cánh an toàn khi xảy ra sự cố. Trung tâm cũng nghiên cứu giải pháp bàn giao mục tiêu quan trắc giữa các UAV, duy trì hoạt động giám sát liên tục trên biển.

Đáng chú ý, dự án thay pin UAV trên không của trung tâm được Quỹ Thúc đẩy Kinh tế Australia tài trợ 2,24 triệu AUD, với sự tham gia của doanh nghiệp DroneX nhằm thương mại hóa sản phẩm. Một số công nghệ phát hiện UAV của trung tâm đã được trình diễn cho khách hàng và có khả năng chuyển giao theo nhu cầu thực tế.

Tại buổi làm việc, ông Vũ Quang Hùng đặt ra một số bài toán ứng dụng công nghệ UAV tại Đà Nẵng như: giám sát biến động rừng Sơn Trà, rừng phòng hộ ven biển và hệ thống sông ngòi; phát hiện sớm cháy rừng, tìm kiếm người mất tích trên biển, trên núi; đánh giá thiệt hại sau bão lũ; quản lý hạ tầng giao thông, quan trắc môi trường và nghiên cứu vận chuyển hàng hóa bằng UAV tầm thấp. Thành phố cũng quan tâm ứng dụng drone trình diễn ánh sáng phục vụ các sự kiện, lễ hội du lịch.

Trao đổi về những đề xuất này, các chuyên gia Đại học Macquarie cho rằng, cần xác định rõ tiêu chuẩn kỹ thuật, môi trường vận hành và hành lang pháp lý trước khi triển khai. Riêng phương án sử dụng UAV nâng người trong hoạt động cứu hộ đòi hỏi tiêu chuẩn an toàn hàng không đặc biệt nghiêm ngặt, chưa phải giải pháp thương mại sẵn sàng đưa vào sử dụng.

Nhằm thúc đẩy hợp tác lâu dài, ông Vũ Quang Hùng đề xuất Đại học Macquarie và các đối tác Australia nghiên cứu xây dựng cơ sở R&D, trung tâm thử nghiệm, phát triển phần mềm và sản xuất thiết bị UAV tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng, gắn kết với các trường đại học trên địa bàn.

Giáo sư Richard Han cho biết sẽ trao đổi thêm với các đối tác doanh nghiệp, trong đó có DroneX, về khả năng hình thành trung tâm nghiên cứu chung tại Đà Nẵng. Hai bên thống nhất duy trì trao đổi chuyên môn, lựa chọn những bài toán ứng dụng khả thi và tìm kiếm đối tác công nghiệp có năng lực triển khai.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Đ.C.T

Chuyển kết nối thành các dự án hợp tác cụ thể

Chuỗi hoạt động tại Sydney cho thấy định hướng của Đà Nẵng trong việc gắn kết xúc tiến đầu tư, hợp tác nghiên cứu khoa học với nhu cầu phát triển thực tiễn.

Thành phố chủ động tiếp cận các cơ sở nghiên cứu hàng đầu để tìm kiếm giải pháp công nghệ phục vụ quản lý đô thị, bảo vệ tài nguyên, ứng phó thiên tai, chăm sóc sức khỏe và phát triển du lịch; đồng thời mở rộng kết nối hàng không nhằm thúc đẩy giao thương, đầu tư, giáo dục và giao lưu nhân dân.

Trong định hướng này, Khu công nghệ cao, các khu công nghiệp và Khu thương mại tự do Đà Nẵng được xác định là những địa bàn quan trọng để tiếp nhận dự án R&D, thử nghiệm công nghệ, thu hút đầu tư công nghệ cao. Việc xúc tiến đường bay thẳng đến Western Sydney cũng được kỳ vọng tạo thêm động lực kết nối Đà Nẵng với bang New South Wales.

Sau chuyến công tác, các cơ quan chức năng thành phố sẽ tiếp tục khảo sát khả năng thí điểm công nghệ Wi-Fi tầm xa tại bán đảo Sơn Trà và khu vực Hòa Vang; cụ thể hóa các bài toán ứng dụng UAV để trao đổi với Đại học Macquarie; đồng thời làm việc với các hãng hàng không Việt Nam và Australia nhằm phân tích dữ liệu thị trường tuyến Đà Nẵng - Western Sydney.

Mục tiêu đặt ra là chuyển những nội dung trao đổi, kết nối ban đầu thành các chương trình, dự án hợp tác có đối tác cụ thể, lộ trình triển khai và kết quả kiểm chứng được; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thành phố theo hướng bền vững.