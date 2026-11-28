Đoàn công tác thành phố Đà Nẵng do bà Nguyễn Thị Anh Thi (áo đỏ, giữa) Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố làm trưởng đoàn đã có buổixúc tiến đầu tư, du lịch với Tập đoàn Anex và Hãng hàng không Turkish Airlines. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngày 27/11, trong khuôn khổ Triển lãm Halal Istanbul 2026 của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo tại Thổ Nhĩ Kỳ, đoàn công tác thành phố Đà Nẵng do bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, làm Trưởng đoàn đã làm việc với Tập đoàn Anex Tour và Hãng hàng không Turkish Airlines nhằm thảo luận mở rộng dòng khách quốc tế năm 2027 và thúc đẩy nghiên cứu đường bay thẳng Istanbul – Đà Nẵng.

Theo Trung tâm xúc tiến du lịch Đà Nẵng, trong 10 tháng năm 2026, thành phố đón 21.204 lượt khách Thổ Nhĩ Kỳ, tăng khoảng 277% so với cùng kỳ năm 2025. Cùng với đà phục hồi nhanh của dòng khách Nga và Cộng đồng các quốc gia độc lập, con số này tạo nền tảng thực tế để thành phố đẩy mạnh xúc tiến hàng không trực tiếp tại khu vực Âu-Á.

Mở rộng mạng lưới bay thuê chuyến

Sáng 27/11, đoàn công tác làm việc với ông Fazil Ozmen, đại diện Tập đoàn Anex Tour. Tập đoàn du lịch quốc tế có trụ sở chính tại Thổ Nhĩ Kỳ này hiện hoạt động đồng bộ trong các lĩnh vực lữ hành, hàng không và khách sạn.

Trong năm 2026, Anex Tour đã đưa khoảng 57.000 lượt khách từ Nga và các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) đến Đà Nẵng thông qua mạng lưới bay thuê chuyến từ 11 thành phố.

Đà Nẵng chào đón chuyến bay đầu tiên chở khách du lịch từ Uzbekistan đến với thành phố. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Chia sẻ về kế hoạch hợp tác, ông Fazil Ozmen cho biết tập đoàn dự kiến mở rộng lên 17 thành phố khai thác trong năm 2027, hướng tới tổng lượng khách khoảng 98.000 lượt, tăng thêm khoảng 41.000 lượt so với năm 2026.

Theo thống kê, 8 tháng đầu năm 2026 Đà Nẵng đã đón hơn 400.000 lượt khách từ Nga và Cộng đồng các quốc gia độc lập, tăng 94,2% so với cùng kỳ năm trước và chiếm khoảng 5,8% tổng lượng khách quốc tế đến thành phố.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi đề nghị xem xét phương án tăng tần suất và kéo dài mùa khai thác các chuyến bay thuê chuyến nhằm giảm tính mùa vụ của dòng khách này. Hai bên cũng bàn giải pháp kết nối trực tiếp doanh nghiệp địa phương với hãng hàng không, cơ sở lưu trú và dịch vụ mặt đất để kịp chuẩn bị nguồn cung cho mùa cao điểm 2027.

Theo bà Võ Thái Minh, Giám đốc Hợp đồng Công ty ANEX Việt Nam, mục tiêu phục vụ 98.000 lượt khách dài ngày tại Đà Nẵng năm 2027 kéo theo nhu cầu khoảng 2.800 phòng mỗi ngày, đòi hỏi phải phát triển đồng bộ không gian lưu trú để giảm áp lực quỹ phòng khu vực trung tâm biển Đà Nẵng.

Bà Võ Thái Minh - Giám đốc Hợp đồng Công ty ANEX Việt Nam phát biểu tại hội nghị "Đà Nẵng - Nga và CIS". (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Đối với thị trường nội địa Thổ Nhĩ Kỳ, lãnh đạo thành phố đề nghị Anex Tour khảo sát điểm đến và xây dựng sản phẩm chuyên biệt, tập trung khai thác nhu cầu đặc thù của du khách Hồi giáo trong các hành trình nghỉ dưỡng biển, du lịch gia đình và khám phá di sản.

Cửa ngõ nối chuyến qua Istanbul

Chiều cùng ngày, bà Nguyễn Thị Anh Thi cùng bà Đặng Thị Thu Hà, Đại sứ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ, làm việc với ông Umit Develi, Phó Chủ tịch Kinh doanh khu vực Viễn Đông của Hãng hàng không Turkish Airlines.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi đề nghị hãng quan tâm nghiên cứu, xúc tiến khai thác đường bay thẳng Istanbul – Đà Nẵng. Hiện nay, nhiều du khách từ châu Âu và châu Phi chọn Đà Nẵng cho kỳ nghỉ nhưng vẫn phải qua nhiều chặng trung chuyển.

Nếu thiết lập được đường bay thẳng nối với đầu mối hàng không Istanbul, hành khách từ Trung Đông, Trung Á, châu Âu và châu Phi có thể đến miền Trung Việt Nam chỉ với một lần nối chuyến.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi (phải), Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tặng quà lưu niệm cho Ông Umit Develi (trái), Phó Chủ tịch Kinh doanh khu vực Viễn Đông của Hãng hàng không Turkish Airlines. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố xác định kết nối hàng không trực tiếp là điều kiện tiên quyết để mở rộng thị trường đường dài, tạo thêm hạ tầng giao thương phục vụ thu hút đầu tư, thương mại và giao lưu văn hóa.

Ông Umit Develi đánh giá cao tiềm năng du lịch và cơ sở hạ tầng của Đà Nẵng, đồng thời cho biết hãng sẽ đưa thành phố vào lộ trình phát triển mạng bay quốc tế trong thời gian tới.

Sẵn sàng cho đường bay thẳng

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phó Nguyễn Thị Anh Thi đã giới thiệu năng lực tiếp nhận tàu bay thân rộng của Sân bay quốc tế Đà Nẵng. Thành phố đồng thời nêu rõ chính sách ưu đãi giá dịch vụ hàng không dành cho các đường bay quốc tế thường lệ mới đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.

Song song với hạ tầng hàng không, Đà Nẵng đang từng bước hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ thân thiện với du khách Hồi giáo. Các hạng mục cụ thể gồm không gian cầu nguyện tại nhà ga quốc tế, hệ thống nhà hàng đạt chứng nhận Halal và nhóm cơ sở lưu trú đáp ứng yêu cầu sinh hoạt riêng.

Chính quyền thành phố cam kết phối hợp cùng hãng hàng không quảng bá điểm đến qua mạng lưới đại lý và mời các đoàn lữ hành quốc tế đến khảo sát thực tế.

Đoàn công tác chụp hình lưu niệm với đại diện Hãng hàng không Turkish Airlines. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đà Nẵng và Turkish Airlines thống nhất xác định đầu mối phối hợp để tiếp tục chia sẻ dữ liệu thị trường và thẩm định các điều kiện kỹ thuật cho chặng bay Istanbul – Đà Nẵng.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố cũng trân trọng mời đại diện hãng đến khảo sát trực tiếp hạ tầng hàng không và sản phẩm du lịch tại Đà Nẵng làm tiền đề cho các bước triển khai tiếp theo./.