Đà Nẵng xúc tiến du lịch tại thị trường Trung Quốc

Doanh nghiệp lữ hành khảo sát tuyến du lịch Hồng Kông - Thâm Quyến - Quảng Châu (Trung Quốc). Ảnh: Q.H

Bà Lê Thị Hồng Sương, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch DANASEA (đơn vị tổ chức) cho biết, mặc dù là thị trường tốt, nhưng các doanh nghiệp lữ hành miền Trung vẫn chậm chân so với hai đầu đất nước. Đây là lý do các đơn vị này cùng hợp tác khảo sát, nhằm thiết kế tour chất lượng cho du khách trong nước; đồng thời kết nối các đối tác để đưa du khách quốc tế đến Đà Nẵng.

Hồng Kông, Thâm Quyến và Quảng Châu được xem là không gian đô thị đặc biệt của Trung Quốc. Trong đó, Hồng Kông là đặc khu hành chính mang dáng dấp quốc tế, kinh đô mua sắm; Thâm Quyến là đặc khu kinh tế mang biểu tượng công nghệ; Quảng Châu là chiếc nôi văn hóa và trung tâm thương mại của tỉnh Quảng Đông. Ba đô thị này tạo nên tam giác phát triển năng động và sầm uất.

Đây cũng là thị trường và cửa ngõ đưa khách quốc tế đến Đà Nẵng khá tốt. Ông Lê Anh Dũng, Trưởng Văn phòng đại diện Hãng hàng không HongKongAirlines tại Việt Nam (đơn vị đồng hành) cho biết, chỉ sau 3 năm có mặt, hãng đã tăng tần suất mỗi ngày lên 3 chuyến bay thẳng Đà Nẵng - Hồng Kông và ngược lại. Thời gian đến, hãng có kế hoạch gia tăng các chuyến bay để phục vụ nhu cầu phát triển khá ấn tượng của du lịch Đà Nẵng.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố, 8 tháng đầu năm, Đà Nẵng đón hơn 14,2 triệu lượt khách. Trong đó, khách quốc tế gần 6,9 triệu lượt, tăng 26%; khách nội địa hơn 7,3 triệu lượt, tăng 23%. Doanh thu đạt 50 nghìn tỷ đồng. So với cùng kỳ năm ngoái, tăng 24% cả về lượng khách và doanh thu.

Trong đó, khách Trung Quốc đạt gần 550 nghìn lượt (năm 2025) và gần 650 nghìn lượt (8 tháng năm 2026), xếp thứ 2 trong top các thị trường khách quốc tế đến Đà Nẵng.