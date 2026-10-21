Đà Nẵng xúc tiến du lịch tại Singapore

Đà Nẵng tổ chức xúc tiến du lịch tại Singapore. Ảnh: Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng

Thông tin từ Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng, chương trình có sự tham dự của Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh, hơn 20 đối tác hoạt động trong lĩnh vực du lịch, hàng không, lữ hành, tổ chức sự kiện MICE tại Singapore và đại diện 11 doanh nghiệp du lịch Đà Nẵng.

Tại chương trình, các doanh nghiệp hai bên trao đổi nhu cầu thị trường, giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm cơ hội hợp tác và xây dựng các chương trình thu hút khách quốc tế đến Đà Nẵng.

Với thông điệp “Chạm về nguyên bản - Return to Origins”, Đà Nẵng giới thiệu những sản phẩm du lịch đặc trưng, kết hợp nghỉ dưỡng biển, di sản văn hóa, thiên nhiên, ẩm thực và trải nghiệm đời sống địa phương. Thành phố đồng thời giới thiệu định hướng phát triển du lịch, các chính sách hỗ trợ đối tác, nhất là trong lĩnh vực MICE.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong 9 tháng đầu năm 2026, Đà Nẵng đón 105.305 lượt khách từ Singapore, tăng khoảng 37,3% so với cùng kỳ năm 2025 và vượt tổng lượng khách của cả năm trước.

Singapore được xác định là thị trường tiềm năng, là trung tâm kết nối du lịch, hàng không và kinh doanh của khu vực. Việc tăng cường xúc tiến tại đây giúp Đà Nẵng tiếp cận mạng lưới đối tác quốc tế, mở rộng kênh phân phối sản phẩm và thu hút nguồn khách từ khu vực Đông Nam Á, châu Á - Thái Bình Dương.

Tiếp nối hoạt động này, trong hai ngày 21 và 22/10, đoàn Đà Nẵng tham gia gian hàng du lịch Việt Nam tại Hội chợ ITB Asia 2026 cùng Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh để kết nối, giới thiệu sản phẩm và tìm kiếm cơ hội hợp tác với các đối tác quốc tế.