Đà Nẵng xuất quân tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X

Lãnh đạo thành phố trao cờ xuất quân, chúc Đoàn Thể thao Đà Nẵng thi đấu đạt thành tích cao tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Ảnh: BẢO LÂM

Tham dự lễ xuất quân có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đoàn Ngọc Hùng Anh; Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi.

Tại buổi lễ, đại diện Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo vận động viên báo cáo công tác chuẩn bị lực lượng tham dự đại hội.

Đội ngũ huấn luyện viên và vận động viên hứa quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao, đăng ký chỉ tiêu Huy chương Vàng và thực hiện ký cam kết, thể hiện tinh thần thi đấu vì màu cờ sắc áo của thể thao thành phố.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi đề nghị Đoàn Thể thao Đà Nẵng phát huy tinh thần đoàn kết, tuân thủ kỷ luật, đề cao tinh thần trung thực và cao thượng. Ban huấn luyện cần xây dựng chiến thuật phù hợp, phát huy thế mạnh của từng môn, từng vận động viên.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi phát biểu tại lễ xuất quân. Ảnh: BẢO LÂM

Lãnh đạo thành phố yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp các đơn vị liên quan bảo đảm tốt điều kiện thi đấu, hậu cần, y tế, dinh dưỡng và phục hồi thể lực.

Thời gian tới, thành phố tiếp tục quan tâm chế độ, chính sách, hoàn thiện cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng tài năng và huy động nguồn lực xã hội để phát triển thể thao thành tích cao.

Các nỗ lực này hướng đến mục tiêu đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm thể thao khu vực và chuẩn bị tốt cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ XI năm 2030 với tư cách địa phương đăng cai.

Lãnh đạo thành phố tuyên dương, khen thưởng các huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20). Ảnh: BẢO LÂM

Trong khuôn khổ chương trình, thành phố tuyên dương, khen thưởng 3 cá nhân môn đua thuyền Rowing đạt thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) tổ chức tại Nhật Bản, bao gồm: Huấn luyện viên Tống Hữu Dũng, vận động viên Phạm Thị Huệ và vận động viên Dư Thị Bông.

Các vận động viên Đà Nẵng xuất sắc đóng góp 2 Huy chương Đồng cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại đấu trường này.

Dịp này, Hội Doanh nhân Đà Nẵng tại Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng 200 triệu đồng hỗ trợ Đoàn Thể thao Đà Nẵng tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 được tổ chức từ ngày 1/11 đến 11/12 tại Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương lân cận. Các tỉnh, thành phố, ngành trên cả nước tranh tài 973 bộ huy chương của 48 môn (63 phân môn).

Đoàn Thể thao Đà Nẵng tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X với hơn 520 vận động viên tranh tài ở 39/48 môn thi đấu. Thành phố hướng đến mục tiêu giành 37 đến 46 Huy chương Vàng, nằm trong tốp 7 đơn vị dẫn đầu đại hội.

Hội Doanh nhân Đà Nẵng tại Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng 200 triệu đồng hỗ trợ Đoàn Thể thao Đà Nẵng tham dự đại hội. Ảnh: BẢO LÂM

Đội ngũ huấn luyện viên và vận động viên quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ảnh: BẢO LÂM