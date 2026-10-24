Đà Nẵng xử phạt nhiều xe ben quá tải, xe đi vào đường cấm

Trong 3 ngày qua, lực lượng CSGT đã kiểm tra, lập biên bản hơn 10 trường hợp vi phạm đi vào đường cấm và hơn 30 trường hợp xe kinh doanh vận tải hàng hoá vi phạm về TTATGT đường bộ trên các tuyến đường như: Nghiêm Xuân Yêm, Xóm Đồng, Trần Hưng Đạo…

Điển hình, xe tải biển kiểm soát 92H-002… có trọng lượng trên 7,5 tấn, do tài xế S. (SN 1986, trú phường An Thắng) điều khiển lưu thông trên đường Trần Hưng Đạo theo hướng vào trung tâm thành phố.

Qua làm việc, tài xế S. thừa nhận điều khiển phương tiện đi vào tuyến đường có biển báo cấm đối với loại xe đang sử dụng. Phòng CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định. Với lỗi này, tài xế S. bị phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Người vi phạm cũng cam kết không tái phạm.

Một phương tiện và người điều khiển bị xử phạt

Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo các tài xế nghiêm túc chấp hành hệ thống biển báo, hiệu lệnh giao thông; không điều khiển phương tiện vào đường cấm, khu vực cấm. Đồng thời, tài xế cần chủ động tìm hiểu, lựa chọn lộ trình phù hợp để bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Đối với các chủ doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh vận tải, lực lượng chức năng yêu cầu tăng cường quản lý hoạt động vận tải, phổ biến các quy định pháp luật cho đội ngũ lái xe; không yêu cầu, cho phép hoặc để phương tiện thuộc quyền quản lý đi vào đường cấm, khu vực cấm.

Thời gian tới, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định. Đồng thời, phối hợp với ngành có liên quan tiến hành khảo sát, khắc phục, bổ sung hệ thống báo hiệu đường bộ phù hợp với tổ chức giao thông trên các tuyến đường phía đông sông Hàn.