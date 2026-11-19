video được người dân ghi lại và đưa lên mạng xã hội

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 17-11, trên đường Cửa Đại, thuộc phường Hội An Đông (TP Đà Nẵng), 3 thanh niên gồm L.K.J.H (2007), R.A.R (2007) và L.M.S (1985, cùng quốc tịch Canada) điều khiển xe gắn máy có hành vi lạng lách, đánh võng, không đội mũ bảo hiểm. Hình ảnh về sự việc sau đó được đăng tải trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của dư luận.

3 trường hợp người nước ngoài có hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hội An Đông phối hợp với Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng tiến hành xác minh, làm rõ hành vi vi phạm của các cá nhân liên quan.

Qua làm việc, lực lượng chức năng xác định L.K.J.H và R.A.R có hành vi lạng lách, đánh võng và không đội mũ bảo hiểm, bị xử phạt tổng cộng 19 triệu đồng, đồng thời tạm giữ phương tiện. Riêng L.M.S bị xử phạt 500.000 đồng về hành vi không đội mũ bảo hiểm.

Tạm giữ 3 phương tiện

Tại buổi làm việc, cả 3 trường hợp đều thừa nhận hành vi vi phạm và cam kết không tái phạm.

Việc kịp thời xác minh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, kể cả đối với người nước ngoài, thể hiện tinh thần kiên quyết của lực lượng Công an TP Đà Nẵng trong bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, góp phần xây dựng văn hóa giao thông văn minh, an toàn trên địa bàn thành phố.

X.S