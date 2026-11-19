Lực lượng CSGT, Công an TP Đà Nẵng mời các người vi phạm giao thông lên làm việc. Ảnh: CA Đà Nẵng.

Theo Đại tá Nguyễn Thanh Hồng, trước đó, Cục CSGT chuyển thông tin về đoạn video đăng tải trên trang facebook “Đà Nẵng 24H”, phản ánh một nhóm người nước ngoài điều khiển xe gắn máy có hành vi lạng lách, đánh võng, không đội mũ bảo hiểm trên đường Cửa Đại, phường Hội An Đông, TP Đà Nẵng.

Tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh. Đến 11h ngày 18/11, Trạm CSGT Thăng Bình đã mời 3 người liên quan đến làm việc. Qua xác minh, các hành vi vi phạm xảy ra vào lúc 22 giờ ngày 17/11.

Cụ thể, anh L.K.J.H. (19 tuổi), điều khiển xe gắn máy BKS: 92BA-093.xx và anh R.A.R. (19 tuổi), điều khiển xe máy BKS: 43AB-936.xx, cùng vi phạm lỗi lạng lách, đánh võng và không đội mũ bảo hiểm. Mỗi trường hợp bị xử phạt 9,5 triệu đồng và tạm giữ phương tiện.

Clip 3 thanh niên nước ngoài điều khiển phương tiện vi phạm giao thông. Clip: CA Đà Nẵng.

Trường hợp còn lại là anh L.M.S. (41 tuổi), điều khiển xe máy BKS: 43AB-417.xx, vi phạm lỗi không đội mũ bảo hiểm, bị xử phạt 500.000 đồng.

Tổng số tiền xử phạt đối với 3 trường hợp là 19,5 triệu đồng. Các hành vi vi phạm được lập biên bản theo quy định tại Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 238/2026/NĐ-CP.

Đại tá Nguyễn Thanh Hồng, Trưởng Phòng CSGT, Công an TP Đà Nẵng cũng khuyến cáo, mọi người khi tham gia giao thông trên lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt quốc tịch, đều phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Đặc biệt, hành vi lạng lách, đánh võng tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn, đe dọa tính mạng người tham gia giao thông và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.