Đà Nẵng: Xử lý xe đầu kéo không có phù hiệu, tài xế không xuất trình được GPLX

Trước đó, khoảng 11h30 ngày 15/10, Phòng Cảnh sát giao thông tiếp nhận thông tin từ đường dây nóng của Cục Cảnh sát giao thông về xe đầu kéo BKS 43H-332.xx, kéo theo sơ-mi rơ-moóc BKS 43RM-039.xx, lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Đà Nẵng đi Quảng Ngãi nhưng không có phù hiệu.

Xe đầu kéo liên quan vụ việc (Ảnh cắt từ clip).

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông đã chỉ đạo lực lượng xác minh, chốt chặn và dừng phương tiện chỉ sau chưa đầy 15 phút.

Qua kiểm tra, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3, do Trung tá Đào Văn Vỹ làm tổ trưởng, xác định tài xế N.N.H vi phạm lỗi điều khiển xe không có phù hiệu theo quy định và không xuất trình được GPLX.

Tổ công tác lập biên bản đối với tài xế, đồng thời lập biên bản vi phạm hành chính đối với công ty về các lỗi liên quan.

Đại diện Phòng Cảnh sát giao thông cho biết, tổng mức phạt đối với tài xế N.N.H và công ty có thể lên đến 111 triệu đồng; phương tiện bị tạm giữ theo quy định.

Phòng CSGT Đà Nẵng khuyến cáo các đơn vị kinh doanh vận tải tuyệt đối không đưa phương tiện không có phù hiệu theo quy định vào hoạt động; không giao xe cho người không có GPLX hoặc không đủ điều kiện điều khiển phương tiện.

Mọi hành vi vi phạm sẽ bị phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.