Đà Nẵng xử lý nghiêm vụ việc liên quan công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn phường Hòa Khánh

Các đối tượng liên quan vụ việc tại thời điểm bị bắt. (Ảnh: Công an cung cấp)

Trên cơ sở các thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng về việc bắt bị can để tạm giam đối với 8 viên chức, người lao động Tổ Trật tự đô thị, Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Hòa Khánh, để điều tra các sai phạm có liên quan trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn phường; lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường Hòa Khánh đã tổ chức họp, xem xét và chỉ đạo xử lý các nội dung có liên quan.

Cụ thể, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các biện pháp xử lý theo đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; bảo đảm việc xử lý khách quan, đúng thẩm quyền, đúng trình tự, thủ tục.

Theo đó, chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy phường tiến hành các thủ tục khai trừ ra khỏi Đảng đối với 7 đảng viên trong số 8 viên chức, người lao động bị khởi tố, bắt tạm giam; 1 trường hợp còn lại không phải là đảng viên. Đồng thời, tiến hành tạm đình chỉ công tác đối với 8 trường hợp theo đúng quy định của pháp luật.

Chỉ đạo thành lập Đoàn kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm để tiến hành kiểm tra, xem xét và xử lý kỷ luật đối với các tổ chức đảng, đảng viên có liên quan; Chỉ đạo xem xét trách nhiệm các tập thể lãnh đạo và cá nhân các cơ quan đơn vị có liên quan được phân công phụ trách lĩnh vực trật tự đô thị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý để xảy ra sai phạm thuộc lĩnh vực phụ trách.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc phối hợp cơ quan chức năng trong quá trình điều tra, xác minh vụ việc; cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu và bảo đảm hoạt động của các cơ quan, đơn vị được duy trì bình thường, không làm ảnh hưởng đến việc giải quyết công việc của tổ chức, công dân.

Lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường Hòa Khánh khẳng định quan điểm xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, không bao che, không né tránh trách nhiệm; đồng thời bảo đảm nguyên tắc mọi tổ chức, cá nhân có liên quan được xem xét, xử lý khách quan, đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Liên quan vụ việc này, ngày 23/9, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, sau thời gian điều tra, thu thập chứng cứ, ngày 19/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an thành phố Đà Nẵng đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam với các bị can liên quan hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ để "chạy" thủ tục cấp điện và cấp nước trái quy định; vòi vĩnh, nhận tiền của người dân trong hoạt động xây dựng, sửa chữa nhà trái phép, gây bức xúc trong dư luận và làm mất mỹ quan đô thị của thành phố.

Trong đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố 8 là cán bộ Tổ Trật tự đô thị phường Hòa Khánh về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, nhiều lần nhận hối lộ tổng số tiền lên đến hàng tỉ đồng để bỏ qua, xem xét không xử phạt đối với sai phạm của hàng loạt công trình xây dựng, sửa chữa trái phép trên địa bàn;

Khởi tố nhóm 5 đối tượng có hành vi làm giả hồ sơ 2 lá, 3 lá, đưa, môi giới hối lộ cán bộ nhà nước để được xây dựng nhà trái phép, được cấp điện, cấp nước trái quy định.