Đà Nẵng xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài

Toàn cảnh Khu đô thị sinh thái Quan Nam – Thuỷ Tú (Golden Hills City) vừa được thành phố Đà Nẵng tháo gỡ vướng mắc để tiếp tục triển khai. Ảnh: Quốc Dũng - TTXVN

Qua đó, Thanh tra thành phố Đà Nẵng đã xác định rõ các vi phạm, kiến nghị xử lý dứt điểm, tháo gỡ cho những dự án đã bị “đóng băng” hàng chục năm nay như: dự án Khu du lịch biển Hòn Ngọc Á Châu, dự án Vệt sử dụng đất 50m đường Nguyễn Tất Thành nối dài; Khu đô thị Phong Nam - Hòa Châu, Khu dân cư Bàu Mạc, Khu dân cư Nam Bàu Mạc…

Theo ông Tô Văn Hùng, Thành ủy viên, Chánh Thanh tra thành phố Đà Nẵng, thực hiện chủ trương của Trung ương và thành phố, đơn vị đã triển khai thanh tra đối với 15 dự án có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài. Đến nay, Thanh tra thành phố đã ban hành kết luận thanh tra 14 dự án, đang triển khai 1 dự án.

Trong 14 dự án đã có kết luận, hiện thành phố đã ban hành quyết định công bố danh mục và ban hành kế hoạch triển khai tháo gỡ đối với 8 dự án theo các Nghị quyết của Quốc hội (Nghị quyết 170/2024/QH15 ngày 30/11/2024 về “Cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa” và Nghị quyết 29/2026/QH16 ngày 24/4/2026 về “Cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài”).

Ngoài ra, Đà Nẵng đang rà soát để tiếp tục ban hành quyết định và kế hoạch tháo gỡ đối với 5 dự án. Đối với 1 dự án không thuộc đối tượng áp dụng các nghị quyết, thành phố tiếp tục rà soát điều chỉnh chủ trương đầu tư và triển khai các thủ tục về đất đai, xây dựng theo quy định.

Thực tiễn cho thấy các dự án được thanh tra có tính chất phức tạp, kéo dài qua nhiều thời kỳ, liên quan đến nhiều lĩnh vực như: đầu tư, quy hoạch, đất đai, xây dựng và nghĩa vụ tài chính… Qua công tác thanh tra, Thanh tra thành phố Đà Nẵng tập trung làm rõ quá trình hình thành, triển khai dự án, những tồn tại, vi phạm, nguyên nhân và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; qua đó tạo cơ sở để cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý từng trường hợp.

Theo quy định, thời hạn thanh tra là 45 ngày nhưng thực tế có những dự án được Thanh tra thành phố triển khai quyết liệt, rút ngắn trong khoảng từ 20 - 25 ngày đã hoàn thành và ban hành kết luận thanh tra. Tại các kết luận thanh tra, phần kiến nghị được Thanh tra thành phố Đà Nẵng tuân thủ nguyên tắc rõ nội dung cần xử lý, rõ cơ quan thực hiện, rõ căn cứ và thẩm quyền; kết quả thanh tra phải tạo được đầy đủ cơ sở pháp lý và thực tiễn để cơ quan có thẩm quyền lựa chọn, áp dụng đúng cơ chế xử lý đối với từng dự án.

Chánh Thanh tra thành phố Đà Nẵng cho rằng, công tác thanh tra, kiểm tra phải gắn liền với thực tiễn phát triển của địa phương, kịp thời phát hiện sai phạm để chấn chỉnh ngay. Việc thanh tra kịp thời cũng giúp chỉ ra những bất cập, mâu thuẫn, chồng chéo trong quy định pháp luật đang cản trở sự phát triển.

Bên cạnh đó, ngành thanh tra cần năng động hơn, nhận diện vấn đề nhạy bén hơn để giúp cấp ủy, chính quyền có giải pháp chấn chỉnh kịp thời. Đồng thời, công tác thanh tra vừa đảm bảo tiến độ nhanh đáp ứng yêu cầu thực tiễn, vừa tuân thủ chặt chẽ các quy định để tránh phát sinh các sai sót mới.

Thời gian tới, Thanh tra thành phố Đà Nẵng tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận sau thanh tra, kịp thời nhận diện những vấn đề mới phát sinh và phối hợp với các cơ quan liên quan để xử lý theo thẩm quyền. Ngành gắn công tác thanh tra với việc cải cách hành chính, bảo vệ và khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; phối hợp rà soát, xử lý dứt điểm các kết luận thanh tra tồn đọng nhằm khơi thông nguồn lực đất đai, tài sản công và các dự án đầu tư, tăng cường đôn đốc thu hồi tài sản, tiền sai phạm về ngân sách Nhà nước.