Đà Nẵng: Xử lý điểm nóng về rác, từng bước hình thành 'Bản đồ xanh'

Đoàn viên, thanh niên ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường. (Ảnh: THANH TÂM)

Theo kế hoạch, Đoàn thanh niên mỗi xã, phường, đặc khu sẽ khảo sát, lựa chọn tối thiểu 2 địa điểm thường xuyên phát sinh rác thải, tập kết rác không đúng quy định, khu vực có nguy cơ ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị để triển khai mô hình.

Sau khảo sát, từng đơn vị sẽ tiến hành ghi nhận tình hình, số hóa hiện trạng trước khi ra quân và tổ chức ra quân làm sạch. Các điểm sẽ được thu gom, phân loại rác thải phù hợp với điều kiện thực tế; chỉnh trang cảnh quan; phối hợp vận chuyển, xử lý rác sau thu gom theo quy định.

Các đơn vị đồng thời ghi nhận hình ảnh trước và sau khi thực hiện, phối hợp lắp đặt bảng tuyên truyền, cảnh báo và xây dựng phương án duy trì vệ sinh tại từng địa điểm. Đồng thời, duy trì, kiểm tra và xử lý tình trạng tái diễn, tổng hợp dữ liệu để xây dựng “Bản đồ xanh thành phố Đà Nẵng”.

Ban Thường vụ Thành Đoàn Đà Nẵng sẽ tổng hợp thông tin, hình ảnh, video và kết quả thực hiện của các đơn vị để xây dựng, cập nhật “Bản đồ xanh thành phố Đà Nẵng”. Việc duy trì, kiểm tra các địa điểm sau ra quân được thực hiện thường xuyên nhằm hạn chế tình trạng tái ô nhiễm môi trường.

Trao tặng thùng rác có nắp đậy cho hộ dân trên địa bàn phường Cẩm Lệ. (Ảnh: THANH TÂM)

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng 15 thùng rác có nắp đậy cho 15 hộ dân trên địa bàn phường Cẩm Lệ nhằm hỗ trợ địa phương nâng cao hiệu quả thu gom rác thải, giữ gìn vệ sinh môi trường và xây dựng cảnh quan xanh-sạch-đẹp.

Dịp này, Ban Thường vụ Thành Đoàn Đà Nẵng cũng ra quân xóa 1 điểm đen ô nhiễm môi trường tại khu vực giao giữa đường Nguyễn Hữu Tiến và đường Trần Văn Lan (phường Cẩm Lệ). Thông qua các hoạt động thu gom rác thải, vệ sinh môi trường và chỉnh trang cảnh quan, góp phần cải thiện mỹ quan đô thị và lan tỏa ý thức trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong công tác bảo vệ môi trường.

Với phương châm “Mỗi xã, phường, đặc khu 2 điểm xanh-Mỗi đoàn viên một hành động vì môi trường-Cùng xây dựng Đà Nẵng xanh, sạch, đẹp”, mô hình “Bản đồ xanh” hướng đến việc duy trì thường xuyên các địa điểm đã được xử lý, phát huy trách nhiệm của tổ chức Đoàn và cộng đồng trong bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố.