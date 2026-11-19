Cảnh sát giao thông làm việc với 3 người nước ngoài vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Ảnh: THÀNH CA

Trước đó, Phòng Cảnh sát giao thông tiếp nhận thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) về đoạn video đăng trên trang Facebook “Đà Nẵng 24H”, phản ánh một nhóm người nước ngoài điều khiển xe gắn máy lạng lách, đánh võng, không đội mũ bảo hiểm trên đường Cửa Đại.

Đến 11 giờ ngày 18/11, Trạm Cảnh sát giao thông Thăng Bình đã mời 3 người liên quan đến làm việc, xác định các vi phạm xảy ra vào khoảng 22 giờ ngày 17/11.

Phương tiện liên quan vụ vi phạm bị tạm giữ. Ảnh: THÀNH CA

Qua xác minh, L.K.J.H. (sinh năm 2007, điều khiển xe biển số 92BA-093.xx) và R.A.R. (sinh năm 2007, điều khiển xe biển số 43AB-936.xx) cùng vi phạm hai lỗi lạng lách, đánh võng và không đội mũ bảo hiểm. Mức phạt đối với mỗi trường hợp là 9,5 triệu đồng. Lực lượng chức năng tạm giữ hai phương tiện.

Trường hợp còn lại là L.M.S. (sinh năm 1985, điều khiển xe biển số 43AB-417.xx) vi phạm lỗi không đội mũ bảo hiểm, với mức phạt 500.000 đồng.