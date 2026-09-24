Đà Nẵng: Xét xử vụ án GFDI lừa đảo hơn 2.400 tỷ đồng với 8.743 người tham gia tố tụng

Sáng 24-9, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH Tư vấn đầu tư GFDI. Đây là vụ án có quy mô đặc biệt lớn, thu hút sự chú ý của dư luận.

Các bị cáo nghe đại diện VKSND TP Đà Nẵng đọc bản cáo trạng. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Tổ chức xét xử trực tuyến quy mô kỷ lục tại 3 điểm cầu

Theo ghi nhận của PV SGGP, để điều hành diễn biến xét xử thông suốt đối với số lượng người tham gia kỷ lục, TAND TP Đà Nẵng đã triển khai nhiều phương án tổ chức đồng bộ.

Tại điểm cầu trung tâm ở TAND TP Đà Nẵng có 5 bị cáo, 2 người bào chữa và 57 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Do số lượng bị hại và người liên quan quá lớn, phiên tòa được kết nối trực tuyến đến Cung thể thao Tiên Sơn (triệu tập 7.108 bị hại) và Nhà hát Trưng Vương (1.571 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan).

Cán bộ TAND TP Đà Nẵng hướng dẫn các bị hại làm thủ tục vào dự phiên tòa. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Nhằm bảo đảm an ninh và tạo thuận lợi cho người dân, tại hai điểm cầu phụ, các bị hại và người liên quan được cấp mã QR để quét kiểm tra thông tin, cập nhật danh sách có mặt và phân luồng qua các cửa an ninh. Bảng hướng dẫn sơ đồ vị trí, khu vực và số ghế cũng được bố trí rõ ràng.

An ninh được thắt chặt tại các nơi xét xử. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Thủ đoạn "bánh vẽ" dự án và ngụy trang hợp đồng

Theo cáo trạng của VKSND TP Đà Nẵng, Công ty GFDI do Nguyễn Quang Hoàng, sinh năm 1988, làm Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng thành viên và người đại diện theo pháp luật. Công ty được thành lập tháng 5-2018, vốn điều lệ đăng ký 80 tỷ đồng.

Ngành nghề đăng ký chính của GFDI là tư vấn quản lý và tư vấn đầu tư, không bao gồm đầu tư chứng khoán. Theo cáo trạng, Hoàng chỉ đạo mở 12 chi nhánh và xây dựng hệ thống kinh doanh để huy động vốn dưới hình thức ký hợp đồng vay tài sản.

Bị cáo Nguyễn Quang Hoàng tại tòa. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Để tạo niềm tin với nhà đầu tư, các bị can đưa ra thông tin gian dối rằng nguồn tiền huy động sẽ được mang đi đầu tư vào các dự án tiềm năng có mức sinh lời cao.

5 bị cáo đứng đầu GFDI trước tòa. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Đi kèm với các dự án "bánh vẽ", công ty tung ra các gói huy động vốn với lãi suất hấp dẫn từ 1,5% đến 5%/tháng, tương đương 18% đến 60%/năm. Nhằm qua mắt các cơ quan quản lý nhà nước, Nguyễn Quang Hoàng ngụy trang hợp đồng bằng cách ghi cố định mức lãi suất 1%/tháng (tương đương 12%/năm), còn phần lãi suất chênh lệch thực tế được tính toán quy đổi rồi cộng trực tiếp vào số tiền gốc nghĩa vụ ghi trên văn bản hợp đồng.

Gây thiệt hại hơn 2.407 tỷ đồng

Kết quả kiểm tra dữ liệu tài chính xác định toàn bộ các dự án do GFDI quảng cáo đều hoàn toàn không có lãi, nguồn thu không đủ bù chi phí, thậm chí nhiều đơn vị đã ngừng hoạt động hoặc chưa từng phát sinh lợi nhuận.

Sau khi nhận tiền của nhà đầu tư qua các tài khoản cá nhân của cấp dưới, Nguyễn Quang Hoàng đã dùng để giao dịch chứng khoán trên các sàn quốc tế và thua lỗ nặng nề.

Cáo trạng cũng xác định, Hoàng sử dụng tiền của khách hàng sau để trả gốc và lãi cho những người tham gia trước, đồng thời chi cho hoạt động của công ty, như mua bất động sản, ô tô và duy trì bộ máy vận hành cồng kềnh với chi phí từ 30 đến 40 tỷ đồng/tháng.

Các bị cáo có mặt tại tòa trước khi bước vào phiên xét xử

Đến tháng 8-2023, GFDI mất hoàn toàn khả năng tài chính. Để che giấu sự thua lỗ, Hoàng tiếp tục chỉ đạo mở thêm chi nhánh tại Nghệ An, thúc ép toàn hệ thống đưa thông tin sai sự thật nhằm kéo dài thời hạn hoặc ký mới hợp đồng. Đến tháng 11-2024, nguồn tiền cạn kiệt, công ty đổ bể.

Năm bị cáo bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trong vụ án này gồm Nguyễn Quang Hoàng (chủ mưu), Nguyễn Đỗ Đạt (Giám đốc Tài chính), Trần Thị Mỹ Hạnh (Trưởng phòng Ngân quỹ), Tô Hồng Trà (Giám đốc Sở Giao dịch Hội sở) và Trần Thị Kiều Trang (Phó Giám đốc Sở Giao dịch, đồng thời là vợ của Hoàng). Cơ quan tố tụng xác định Hoàng cùng 4 đồng phạm đã chiếm đoạt của 7.108 bị hại với tổng số tiền thiệt hại thực tế hơn 2.407 tỷ đồng.

Quyết liệt thu hồi tài sản để khắc phục hậu quả VKSND TP Đà Nẵng đề nghị Tòa án tuyên buộc 5 bị cáo phải liên đới bồi thường toàn bộ số tiền hơn 2.407 tỷ đồng cho 7.108 bị hại. Nhằm bảo đảm tối đa công tác thi hành án, cơ quan tố tụng đề nghị buộc 433 khách hàng từng nhận tiền lãi cao hơn gốc phải nộp lại khoản tiền chênh lệch hơn 70 tỷ đồng; buộc 1.140 nhân viên Công ty GFDI giao nộp lại gần 468 tỷ đồng tiền hoa hồng và lương kinh doanh hưởng từ nguồn tiền lừa đảo. Đồng thời, lực lượng chức năng tiếp tục duy trì kê biên, phong tỏa nhiều bất động sản, tài khoản ngân hàng, xe sang đứng tên các bị cáo, công ty và yêu cầu các đối tác hoàn trả các khoản tiền cọc, tiền góp vốn. Đối với các cán bộ, nhân viên khác tại GFDI, do chỉ thực hiện công việc theo sự phân công của cấp trên, hưởng lương thông thường và không biết hành vi phạm tội của Hoàng, nên việc cơ quan điều tra không xem xét xử lý hình sự.