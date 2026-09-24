Đà Nẵng: Xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 2.400 tỷ đồng tại Công ty GFDI

Các bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: ĐX)

Đây là phiên tòa có số lượng bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được triệu tập rất lớn tại Đà Nẵng. Phiên tòa sẽ xét xử trong 5 ngày.

Phiên tòa được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 3 điểm cầu, với tổng cộng 8.743 người tham gia tố tụng.

Cụ thể, phiên tòa được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng, với sự tham gia của 5 bị cáo, 2 người bào chữa và 57 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

5 bị cáo được đưa ra xét xử cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, gồm: Nguyễn Quang Hoàng (38 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty GFDI); Nguyễn Đỗ Đạt (34 tuổi, Giám đốc tài chính); Trần Thị Mỹ Hạnh (34 tuổi, Trưởng Phòng Ngân quỹ); Tô Hồng Trà (35 tuổi, Giám đốc Sở giao dịch hội sở) và Trần Thị Kiều Trang (38 tuổi, Phó Giám đốc Sở giao dịch hội sở).

Quang cảnh phiên tòa. (Ảnh: ĐX)

Tòa án thiết lập 2 điểm cầu trực tuyến: Tại Cung thể thao Tiên Sơn có 7.108 bị hại; Nhà hát Trưng Vương có 1.571 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Tại các điểm cầu, người tham gia tố tụng được cấp mã QR để kiểm tra thông tin, cập nhật danh sách có mặt và hỗ trợ phân luồng qua các cửa an ninh. Công tác bảo đảm an ninh tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng và 2 điểm cầu được thắt chặt.

Theo chủ tọa phiên tòa, cơ quan tố tụng đã làm việc với hơn 5.000 người, có khoảng 540 người đề nghị xét xử vắng mặt. Hiện có khoảng 100 người tham dự.

Tại điểm cầu Nhà hát Trưng Vương cũng vắng mặt nhiều người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Tại các điểm cầu, nhiều bị hại vắng mặt. (Ảnh: ĐX)

Theo cáo trạng, do thua lỗ, mất khả năng thanh toán, năm 2023, Nguyễn Quang Hoàng chỉ đạo nhân viên đưa ra thông tin gian dối để huy động vốn của khách hàng.

Sau khi nhận tiền, Nguyễn Quang Hoàng dùng tiền của người sau để trả lãi, gốc cho những người cho vay trước đó; đầu tư chứng khoán quốc tế và chi phí vận hành công ty, thay vì đầu tư kinh doanh như đã chào mời, hứa hẹn với khách hàng.

Cáo trạng cáo buộc Nguyễn Quang Hoàng và các đồng phạm chiếm đoạt của 7.108 bị hại với tổng số tiền hơn 2.407 tỷ đồng. Trong số các đồng phạm có Trần Thị Kiều Trang, vợ của Hoàng.

Bị cáo Nguyễn Quang Hoàng tại phiên tòa. (Ảnh: ĐX)

Trần Thị Kiều Trang và các thuộc cấp khác bị cáo buộc có vai trò giúp sức cho Hoàng thực hiện hành vi phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong đầu tư tài chính.

Nguyễn Đỗ Đạt và Trần Thị Mỹ Hạnh được xác định là những người quản lý hoạt động thu, chi tài chính của Công ty GFDI. Trong khi đó, Tô Hồng Trà và Trần Thị Kiều Trang được xác định biết rõ hành vi gian dối của Nguyễn Quang Hoàng, biết dòng tiền huy động không được sử dụng để đầu tư kinh doanh mà dùng tiền của người cho vay sau để trả cho người trước nhưng vẫn giúp Nguyễn Quang Hoàng thực hiện hành vi phạm tội.