Đà Nẵng xếp thứ 6 Giải bóng chuyền quốc gia các câu lạc bộ năm 2026

Kết thúc 2 giai đoạn thi đấu hấp dẫn, chức vô địch thuộc về đội Biên Phòng. Đây là năm thứ 3 liên tiếp đội bóng này lên ngôi, trở thành đội đầu tiên trong lịch sử làm được điều này. Đội cũng nâng tổng số lần vô địch quốc gia của mình lên con số 5 để cùng với Ninh Bình trở thành những đội có nhiều lần đăng quang nhất trong lịch sử. Về Nhì là Công an Thành phố Hồ Chí Minh; Thể Công xếp thứ Ba và vị trí thứ tư thuộc về LPBank Ninh Bình.

Ở nhóm dưới, Thành phố Hồ Chí Minh xếp thứ 5, trong khi Đà Nẵng có màn ngược dòng ấn tượng để về đích thứ 6 và trụ hạng. Những tính toán cho ngoại binh nghỉ thi đấu dành sức cho vòng phân hạng của ban huấn luyện đã mang lại kết quả. Trong trận đấu then chốt của mùa giải, Đà Nẵng đánh bại Hà Nội 3-1 để trụ hạng. Sanest Khánh Hòa xếp ở vị trí thứ 7, trong khi Hà Nội xếp thứ 8, phải xuống hạng.