Đà Nẵng xếp thứ 4 trong Top 10 điểm đến lý tưởng dịp Giáng sinh và năm mới

Theo giới thiệu của Lonely Planet, Đà Nẵng gây ấn tượng bởi sự kết hợp giữa núi non, những bãi biển dài, nguồn hải sản phong phú và nhịp sống tương đối thư thái. Thành phố nằm gần trung điểm giữa Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, thuận lợi để du khách lựa chọn kỳ nghỉ bên biển, đồng thời kết hợp tham quan các điểm đến văn hóa, lịch sử nổi tiếng ở miền Trung.

Bà Nà Hills là điểm tham quan nổi bật được Lonely Planet gợi ý. Ảnh: Nguyễn Xuân Tư/vietnamtourism

Trong số những địa danh được gợi ý, Sun World Ba Na Hills là điểm tham quan nổi bật với các công trình kiến trúc mang phong cách châu Âu và hệ thống vui chơi, giải trí. Bán đảo Sơn Trà hấp dẫn bởi cảnh quan rừng núi hướng biển, chùa Linh Ứng cùng tượng Phật Quan Âm cao 67 m. Bên cạnh đó, bãi biển Mỹ Khê nằm trong dải bờ biển đô thị dài gần 10 km, với nhiều nhà hàng, quán cà phê và dịch vụ phục vụ du khách.

Một lợi thế khác của Đà Nẵng là khả năng kết nối với các di sản văn hóa thế giới trong khu vực, gồm Đô thị cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn và Quần thể Di tích Cố đô Huế. Trong đó, Hội An và Mỹ Sơn thuộc địa bàn TP. Đà Nẵng; Quần thể Di tích Cố đô Huế thuộc TP. Huế. Nhờ khoảng cách kết nối thuận tiện, du khách có thể kết hợp nghỉ dưỡng, khám phá cảnh quan và tìm hiểu văn hóa miền Trung trong cùng hành trình.

Ẩm thực địa phương cũng được Lonely Planet dành sự quan tâm. Mì Quảng được giới thiệu là món ăn nên trải nghiệm với các nguyên liệu như tôm, thịt heo và trứng cút. Bên cạnh đó, cẩm nang gợi ý bánh xèo Bà Dưỡng và nhà hàng hải sản Bé Mặn như những địa chỉ để du khách khám phá hương vị ẩm thực địa phương.

Về lưu trú, 2 cơ sở được giới thiệu là Novotel Danang Premier Han River, khách sạn 37 tầng bên sông Hàn với tầm nhìn hướng ra thành phố và những cây cầu, cùng InterContinental Danang Sun Peninsula Resort trên bán đảo Sơn Trà, nổi bật với không gian nghỉ dưỡng riêng tư, bãi biển riêng và cảnh quan rừng xanh.

Việc góp mặt trong danh sách của Lonely Planet nối dài những ghi nhận tích cực dành cho du lịch Đà Nẵng trên thị trường quốc tế. Trước đó, thành phố được lựa chọn vào danh sách Best in Travel 2027, giới thiệu 50 điểm đến và trải nghiệm đáng khám phá trên thế giới.

Mùa lễ hội cuối năm ở Đà Nẵng có gì hấp dẫn? Để phục vụ nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng dịp cuối năm 2026, Đà Nẵng đang chuẩn bị nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực và giải trí. Trong đó có Lễ hội Đèn lồng Quốc tế Hội An, các chương trình đón Giáng sinh, không gian chợ Giáng sinh cùng những hoạt động trải nghiệm và ưu đãi tại các cơ sở lưu trú, nhà hàng, khu nghỉ dưỡng. Điểm nhấn là Lễ hội Chào năm mới Đà Nẵng 2027, dự kiến diễn ra từ ngày 30-12-2026 đến 3-1-2027 tại phố đi bộ Bạch Đằng, khu vực hai bên cầu Rồng, Hội An, Tam Kỳ và một số địa điểm khác. Chương trình dự kiến có không gian ẩm thực, trang trí và chụp ảnh chào năm mới, không gian ước nguyện, giải chạy “Thắp sáng sông Hàn”, các hoạt động biểu diễn nghệ thuật và chương trình đếm ngược (countdown) đón thời khắc chuyển giao năm mới.